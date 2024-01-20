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Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн т нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. Таким образом РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР. Соответствующая информация следует из отчета главного таможенного управления Китая.

Отмечается, что стоимость поставок в 2023 году составила $60,6 млрд, что на 3,5% больше, чем в 2022 году.

При этом по итогам 2023 года Россия сохранила за собой первое место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай. Следом идет Саудовская Аравия (86 млн т), третье место занимает Ирак (59 млн т).

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Ранее, 7 декабря, таможня КНР сообщила, что товарооборот России и Китая за первые 11 месяцев 2023 года увеличился на 26,7% в годовом исчислении, достигнув исторического рекорда в $218,17 млрд. РФ импортирует преимущественно нефть, природный газ и уголь.

27 декабря вице-премьер РФ Александр Новак в прямом эфире на телеканале «Россия 24» сообщил, что в РФ планируют в 2024 году сократить долю поставок нефти и нефтепродуктов в европейские страны до 4–5% от общего объема экспорта. При этом он уточнил, что процент поставок нефти и нефтепродуктов в Китай вырос до 45–50%, также увеличилась до 40% доля экспорта в Индию.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с «Известиями» 30 ноября спрогнозировал, что в 2024-м рост товарооборота между Китаем и Россией продолжится. Он заметил, что задача по доведению объемов годового товарооборота до $200 млрд достигнута уже по итогам 10 месяцев текущего года.

До этого, 28 ноября, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал в интервью «Известиям», что в настоящее время торгово-экономическое сотрудничество Китая и России развивается как количественно, так и качественно. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в этом году дважды встречались и достигли ряда важных консенсусов, в том числе в области экономики и торговли. Посол считает, что бизнес-сообщества стран продолжат работу над выполнением этих договоренностей.

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