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ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО и кассетными боеприпасами

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Несколько мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом в ночь на 20 января сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВФУ выпустили еще пять ракет по центру Горловки из реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 12 кассетных снарядов калибром 155 мм.

«Вследствие массированного обстрела центра Горловки со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан по улице Кирова и улице Пушкинская», — написал Приходько.

По данным мэра Горловки, при выполнении служебных обязанностей пострадала сотрудница скорой медицинской помощи.

Кроме того, как сообщил Приходько, в результате удара ВФУ была повреждена гостиница «Родина», где двое мирных жителей получили ранения. Также на площади Победы пострадал один молодой человек.

Кроме того, ударом были задеты детский сад «Теремок», стоматология и ряд домов по улице Пушкинская. Приходько уточнил, что после обстрела частично обесточен микрорайон «Квартал 245».

Он призвал местных жителей предпринять меры безопасности, отойти от окон и переместиться в укрытия.

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Вечером 19 января стало известно, что боевики ВФУ обстреляли Горловку, выпустив 15 ракет из РСЗО.

Ранее, 14 января, ВФУ обстреляли здание районной администрации в Горловке. О пострадавших не сообщалось. По данным главы города, тогда за сутки Украиной было совершено 35 обстрелов, в том числе по трем многоквартирным домам.

12 января украинский беспилотник влетел в реанимобиль в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки, в результате погибла фельдшер и пострадали трое сотрудников скорой помощи. По словам мэра города Ивана Приходько, атака на медиков произошла во время эвакуации пострадавших энергетиков.

За день до этого пять человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВФУ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе в связи с обстрелами начались три пожара, которые позднее были ликвидированы. Всего повреждения получили 11 домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.

До этого, 8 января, мэр Горловки сообщил о том, что мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских сил. Также в этот день из-за удара был поврежден дом в Никитовском районе города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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