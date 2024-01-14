ВСУ обстреляли здание районной администрации в Горловке

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждено здание администрации в Горловке. Об этом 14 января сообщил мэр города Иван Приходько.

«Ночным обстрелом украинских террористов повреждено задание администрации Никитовского района города Горловка», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы города, за сутки с 8:00 13 января до 8:00 14 января Украиной было совершено 35 обстрелов, в том числе по трем многоквартирным домам.

Ранее, 11 января, пять человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в городе начались три пожара, которые позднее были ликвидированы. Всего повреждены оказались 11 домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.

До этого, 10 января, при обстреле Горловки погиб мужчина. Кадры последствий удара по городу появились в распоряжении «Известий».

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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