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Боевики ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке
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Боевики ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) обстреляли Горловку, выпустив 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 19 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:30 — н.п. Леонидовка — н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинских боевиков поврежден дом на Пушкинской улице.

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Ранее, 14 января, ВСУ обстреляли здание районной администрации в Горловке. О пострадавших не сообщалось. По данным главы города, тогда за сутки Украиной было совершено 35 обстрелов, в том числе по трем многоквартирным домам.

12 января украинский беспилотник влетел в реанимобиль в поселке Гольмовский Никитинского района Горловки, в результате погибла фельдшер и пострадали трое сотрудников скорой помощи. По словам мэра города Ивана Приходько, атака на медиков произошла во время эвакуации пострадавших энергетиков.

За день до этого пять человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в городе в связи с обстрелами начались три пожара, которые позднее были ликвидированы. Всего повреждения получили 11 домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.

До этого, 8 января, мэр Горловки сообщил о том, что мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских сил. Также в этот день из-за удара был поврежден дом в Никитовском районе города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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