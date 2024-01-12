Двое погибли при попадании украинского БПЛА в реанимобиль в Гольмовском в ДНР
Украинский беспилотник влетел в реанимобиль в поселке Гольмовский Никитинского района Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), погибли два человека, еще трое ранены. Об этом 12 января сообщил мэр города Иван Приходько.
«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины, — Ред.)», — сказано в Telegram-канале Приходько.
В результате погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании. Еще трое медицинских работников ранены.
Кроме того, ранее в этот день Приходько сообщил, что три сотрудника «Центральных электрических сетей» пострадали при обстреле поселка Гольмовский со стороны украинских сил.
Накануне, 11 января, стало известно, что в результате украинской атаки по Калининскому району Горловки погиб 40-летний мужчина. Кадры последствий обстрела показали «Известия».
До этого, 8 января, мэр Горловки сообщил о том, что мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских сил. Также в этот день из-за удара был поврежден дом в Никитовском районе города.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.