В результате обстрела Горловки ВСУ погиб мужчина
В результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 40-летний мужчина. Кадры последствий удара по городу появились в распоряжении «Известий» в среду, 10 января.
На кадрах видно, что снаряды ВСУ сильно повредили автомобили, стоявшие на парковке. Во дворе одного из жилых домов от удара украинских военных осталась большая и глубокая воронка.
В результате атаки по Калининскому району погиб мужчина 1983 года рождения. Такую информацию сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В тот же день ВСУ атаковали Донецк, там в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадала 51-летняя местная жительница.
Ранее, 8 января, мэр Горловки сообщил о том, что мирная жительница ранена в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ. Также в этот день из-за обстрелов со стороны украинских силовиков был поврежден дом в Никитовском районе Горловки.
В ночь на 7 января, праздник Рождества Христова, украинские военные обстреляли Горловку и Донецк. Как сообщили в СЦКК ДНР, по Донецку было выпущено два кассетных снаряда (155 мм), а по Горловке — три снаряда калибра 152 мм.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.