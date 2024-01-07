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Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Донецк в Рождественскую ночь

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 7 января, праздник Рождества Христова, обстреляли населенный пункт Горловка и Донецк. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) Донецкой Народной Республики.

«23:35 — н.п. Галицыновка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в заявлении.

Там также указали, что удар по Горловке пришелся в 00:30. Было выпущено три снаряда калибром 152 мм по Никитовскому району.

Вечером боевики обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате атаки есть пострадавшие.

Как уточнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, по предварительным данным, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что по звукам было похоже на прилет РСЗО HIMARS.

Журналист напомнил, что это не первый случай, когда ВСУ в праздники усиливают обстрелы. Через восемь минут после наступления Нового года по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град». Он также подчеркнул, что подобная ситуация произошла на Пасху, когда ударяли по площадям и храмам, где находилось много людей.

Ранее, 4 января, сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В этот же день украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки в многоквартирном доме были выбиты окна. У жилого здания лежат осколки стекла от разбившихся окон. Также в некоторых квартирах разрушены стены.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Донецке пострадали два человека.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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