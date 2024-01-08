Мирная жительница ранена в Горловке при обстреле со стороны украинских войск
Мирная жительница ранена в Горловке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 января сообщил мэр города Иван Приходько.
По его данным, это произошло в горловском поселке шахты им. Н.А. Изотова.
Ранее в этот день из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в Горловке был поврежден дом в Никитовском районе Горловки. Кроме того, повреждена кровля дома в поселке шахты им. Н.А. Изотова.
Также ВСУ продолжили обстреливать Донецк. Минувшей ночью сообщалось, что они выпустили 10 снарядов калибра 155 мм и четыре кассетных боеприпаса.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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