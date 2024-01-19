Четверо пострадали при наезде автомобиля на остановку с людьми в Москве
Минимум четыре человека пострадали при наезде автомобиля на остановку с людьми в Москве. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел утром 19 января рядом с домом 26 по Новочеркасскому бульвару.«Пострадали четыре человека», — проинформировал собеседник.
На место следуют экстренные службы. Подробности аварии и состояние пострадавших уточняются.
Как указал источник, один из пострадавших при наезде автомобиля получил травму головы. Кроме того, травмы зафиксированы у двух женщин. Им оказывают помощь врачи.
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