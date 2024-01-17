В Петербурге пять человек пострадали после столкновения автобуса со столбом
Рейсовый автобус № 60 в Санкт-Петербурге по неустановленной причине врезался в столб у дома 107 по Светлановскому проспекту. Об этом 17 января сообщает региональное ГУ МВД России.
По данным источника «Известий», в ДТП получили травмы пять пассажиров. На кадрах с места ЧП видно, что некоторых пострадавших уносят в машину скорой помощи на носилках.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, отмечено в Telegram-канале ведомства. Прокуратура Калининского района города поставила на контроль проверку по факту произошедшего.
До этого, 15 января, в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области сообщили, что один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух автобусов и двух автомобилей в Кингисеппском районе Ленинградской области. Водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault. От удара произошло последующее столкновение машины с Chevrolet Niva и еще одним автобусом. В результате аварии женщина — водитель Renault скончалась на месте, травмы получили водитель и пассажир автобуса Hyundai.