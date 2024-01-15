Один человек погиб в ДТП в Ленинградской области
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух автобусов и двух автомобилей в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом 15 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.
Отмечается, что авария произошла около 18:50 на 11-м км автодороги на подъезде к Усть-Луге. Водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault. От удара произошло последующее столкновение машины с Chevrolet Niva и еще одним автобусом.
«В результате дорожной аварии женщина-водитель Renault скончалась на месте происшествия, также травмы получили водитель и пассажир автобуса Hyundai», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как указали в ведомстве, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в этот день сообщалось, что в Емельяновском районе Красноярского края произошло массовое ДТП с участием 12 машин. По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.