Массовое ДТП с участием 12 машин произошло в Красноярском крае
В Емельяновском районе Красноярского края произошло массовое ДТП с участием 12 машин, о чем 15 января сообщила пресс-служба полиции региона в Telegram-канале.
«На 805-м км автодороги Р-255 «Сибирь» со стороны г. Красноярска в сторону п. Емельяново произошло несколько автопроисшествий с участием 12 транспортных средств. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через с. Дрокино», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет.
Для стабилизации дорожной обстановки и установки всех деталей произошедшего на месте работают наряды дорожно-патрульной службы (ДПС).
Ранее, 12 января, сообщалось, что в Усольском районе Иркутской области в результате столкновения двух грузовиков и двух легковых авто пострадал человек. Авария произошла на 1794-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель легкового «ВАЗ».