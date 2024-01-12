Человек пострадал в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Иркутской области

В Усольском районе Иркутской области в результате столкновения двух грузовиков и двух легковых авто пострадал человек. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Авария произошла 12 января на 1794-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Недалеко от села Мальта столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля.

По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель легкового «ВАЗ». Информация о состоянии автомобилиста не приводится. Обстоятельства выясняются.

Как уточняет информагентство, в период новогодних каникул на дорогах региона произошло 37 ДТП с пострадавшими. Погибли четыре человека, пострадали еще 54, в том числе 10 детей.

Ранее 12 января сообщалось, что на федеральной трассе в Тюменской области у «КамАЗа», перевозящего зерно, оторвало прицеп, который выбросило на встречную полосу. В результате погиб водитель легковой иномарки.