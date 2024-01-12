Водитель KIA погиб в Тюменской области из-за отлетевшего прицепа
ДТП произошло в Тюменской области, на федеральной трассе у большегруза оборвало прицеп, погиб водитель легкового автомобиля. Об этом 12 января сообщила ГИБДД по региону в своем Telegram-канале.
Авария произошла на 110-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоукоском. У «КамАЗа», перевозящего зерно, оторвало прицеп, который выбросило на встречную полосу.
«Произошло столкновение прицепа с автомобилем KIA Sportage. В ДТП погиб водитель Kia, это 35-летний житель Омска», — уточнили в полиции.
Из-за аварии движение на федеральной автодороге частично ограничили по краю одной полосы, автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда.
В начале декабря 2023 года два человека погибли в результате столкновения двух грузовых автомобилей в Абатском районе Тюменской области. Один из грузовиков выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей по ней фурой.