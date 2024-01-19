Бюджетный комитет бундестага утвердил бюджет на этот год

Бюджетный комитет бундестага (парламента ФРГ) утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере порядка €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила «долгового тормоза», которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. Об этом 18 января сообщило агентство DPA.

Отмечается, что проект бюджета был согласован 13 декабря. Финальное решение по этому вопросу бундестаг и бундесрат должны принять в начале февраля.

Ранее, 4 января, несколько десятков протестующих на севере Германии попытались прорваться на паром, чтобы очно пообщаться с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.

Итальянская La Repubblica 26 декабря написала, что Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году канцлер ФРГ Олаф Шольц будет вынужден покинуть пост.

15 декабря Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты.

7 декабря Der Spiegel со ссылкой на управляющего директора парламентской группы Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катю Маст сообщил, что в текущем 2023 году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год.

22 ноября 66% немцев заявили в ходе соцопроса, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.

Немецкое издание Der Tagesspiegel 20 ноября написало, что в государственном бюджете ФРГ образовалась дыра в размере €60 млрд, в связи с чем Конституционный суд страны запретил всем ведомствам и министерствам брать на себя финансовые обязательства. Таким образом, бюджет страны заморожен. В связи с этим правительство страны было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Определенные статьи экономии коснулись фермеров, которых в следующем году собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот.