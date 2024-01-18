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Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению вопросов исключительно дипломатическим путем, заявила 18 января официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, продолжение обострения между двумя странами на фоне проведения сторонами антитеррористических операций было бы выгодно противникам мира в регионе.

«Дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе», — сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского МИДа.

РФ надеется, что Иран и Пакистан найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, резюмировала дипломат.

Пакистан нанес ответный удар по Ирану. Главное

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными. 17 января министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар КСИР.

Позднее, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена с помощью беспилотников и ракет в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар». По сообщениям Hindustan Times, при ударе погибли девять человек, среди которых три женщины и два ребенка.

Агентство Reuters сообщило, что Вооруженные силы Пакистана на фоне ракетных обстрелов Ирана переведены в «чрезвычайно высокую боевую готовность». Также отмечается, что Пакистан даст ответную силовую реакцию на любую «авантюру» со стороны Ирана.

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