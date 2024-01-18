Вооруженные силы Пакистана перешли в режим «чрезвычайно высокой боеготовности»

Вооруженные силы Пакистана на фоне ракетных обстрелов Ирана переведены в «чрезвычайно высокую боевую готовность». Об этом 18 января сообщает агентство Reuters с ссылкой на высокопоставленного представителя службы безопасности Пакистана.

«Вооруженные силы Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность», — говорится в сообщении.

Также собеседник издания подчеркнул, что Пакистан даст ответную силовую реакцию на любую «авантюру» со стороны Ирана.

Газета Hindustan Times с ссылкой на МИД Пакистана пишет, что временно исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Каккар прервет свой визит в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме и, скорее всего, сегодня вернется в свою страну.

Аналогичным образом министр иностранных дел Джалил Аббас Джилани, который находится в Уганде, также решил вернуться в Пакистан.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана уже был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными. 17 января министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар КСИР.

Позже, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена с помощью беспилотников и ракет в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар». По сообщениям Hindustan Times, при ударе погибли девять человек, среди которых три женщины и два ребенка.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Запад решил начать процесс дестабилизации иранского государства через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут катализатором крупномасштабной войны.