Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году
Недвижимость
Эксперты объяснили рост числа ипотечных сделок в Москве
Мир
Британский историк предрек ВС РФ решающий прорыв в 2024 году
Мир
Лавров назвал враньем заявления Зеленского в Давосе о событиях вокруг Украины
Мир
Вооруженные силы Пакистана перешли в режим «чрезвычайно высокой боеготовности»
Политика
В ГД указали на понимание Германией бессмысленности поставок ракет Taurus Киеву
Спорт
МОК повторно проверит отобравшихся на олимпиаду спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Лавров заявил о постоянном присутствии «добрых советов» Запада на Южном Кавказе
Политика
Эксперт исключил возможность военного противостояния между Ираном и Пакистаном
Мир
Лавров назвал выборы на Украине инсценировкой в интересах Запада
Общество
Посвященная годовщине прорыва блокады Ленинграда церемония прошла в Петербурге
Мир
Лавров указал на прочность отношений России и КНР
Авто
Бывший завод Mercedes в Подмосковье стал складом машин из Китая
Мир
Лавров назвал жалкими оправдания США за удары по территории Йемена

Вооруженные силы Пакистана перешли в режим «чрезвычайно высокой боеготовности»

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Пакистана на фоне ракетных обстрелов Ирана переведены в «чрезвычайно высокую боевую готовность». Об этом 18 января сообщает агентство Reuters с ссылкой на высокопоставленного представителя службы безопасности Пакистана.

«Вооруженные силы Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность», — говорится в сообщении.

Также собеседник издания подчеркнул, что Пакистан даст ответную силовую реакцию на любую «авантюру» со стороны Ирана.

Газета Hindustan Times с ссылкой на МИД Пакистана пишет, что временно исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Каккар прервет свой визит в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме и, скорее всего, сегодня вернется в свою страну.

Аналогичным образом министр иностранных дел Джалил Аббас Джилани, который находится в Уганде, также решил вернуться в Пакистан.

Пакистан нанес ответный удар по Ирану. Главное

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана уже был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными. 17 января министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар КСИР.

Позже, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена с помощью беспилотников и ракет в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар». По сообщениям Hindustan Times, при ударе погибли девять человек, среди которых три женщины и два ребенка.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Запад решил начать процесс дестабилизации иранского государства через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут катализатором крупномасштабной войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024