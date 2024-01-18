Реклама
Прямой эфир
Мир
Пакистан нанес удары по территории Ирана
Мир
В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину
Армия
Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском
Мир
Власти Украины арестовали более 150 морпехов за отказ форсировать Днепр
Мир
Politico назвала ударом для Киева отказ КНР от встречи с Зеленским в Давосе
Мир
На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт
Мир
В США указали на эскалацию ближневосточного конфликта из-за ударов по Йемену
Мир
Депутат рады обвинил Зеленского в растрате средств госбюджета
Мир
Сальдо сообщил о строительстве ВСУ оборонительных сооружений в Херсоне
Мир
WSJ узнала о сокрытии Китаем информации о начале пандемии COVID-19
Армия
Расчеты гаубиц «Гвоздика» уничтожили более 20 боевиков ВСУ в зоне СВО
Армия
В РФ анонсировали конец работ над бюджетным аналогом дрона-камикадзе «Герань»
Армия
Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Мир
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Мир
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов

На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт

Экс-посол Украины Чалый: Киев не справится с Россией без прямого участия НАТО
0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине необходимо прямое вмешательство армий НАТО в конфликт. Об этом 16 января заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL.

Он отметил, что участие НАТО способствует прекращению конфликта. По словам Чалого, Украина не может самостоятельно вести боевые действия «на истощение» с Москвой, как того хочет Запад.

Как напомнил бывший посол, Украина в разы уступает России в населении и не может перенести свои заводы в места, которые были бы вне досягаемости для ракет ВС РФ.

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

Ранее, 16 января, Минобороны Литвы сочло маловероятным столкновение России и стран НАТО в ближайшей перспективе.

15 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал «Известиям», что НАТО не будет хотеть вести мирную политику, пока им руководит США.

Газета Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера 14 января писала, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес данный план к уткам.

21 декабря подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман также предположил, что поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние. Он отметил, что на карту поставлен авторитет альянса и он может оказаться в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется уже самим западным военным.

До этого, 1 декабря, газета The Times написала, что Европа не готова к открытому конфликту с Россией и, в случае если он действительно произойдет, высок риск того, что европейский регион будет «смыт».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024