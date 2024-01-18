На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт

Украине необходимо прямое вмешательство армий НАТО в конфликт. Об этом 16 января заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL.

Он отметил, что участие НАТО способствует прекращению конфликта. По словам Чалого, Украина не может самостоятельно вести боевые действия «на истощение» с Москвой, как того хочет Запад.

Как напомнил бывший посол, Украина в разы уступает России в населении и не может перенести свои заводы в места, которые были бы вне досягаемости для ракет ВС РФ.

Ранее, 16 января, Минобороны Литвы сочло маловероятным столкновение России и стран НАТО в ближайшей перспективе.

15 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал «Известиям», что НАТО не будет хотеть вести мирную политику, пока им руководит США.

Газета Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера 14 января писала, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес данный план к уткам.

21 декабря подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман также предположил, что поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние. Он отметил, что на карту поставлен авторитет альянса и он может оказаться в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется уже самим западным военным.

До этого, 1 декабря, газета The Times написала, что Европа не готова к открытому конфликту с Россией и, в случае если он действительно произойдет, высок риск того, что европейский регион будет «смыт».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.