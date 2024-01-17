Минобороны Литвы сочло маловероятным столкновение России и стран НАТО в ближайшей перспективе. Об этом во вторник, 16 января, сообщило издание Delfi со ссылкой на комментарий оборонного ведомства республики.

«Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы на других направлениях», — заявили в литовском министерстве.

Однако, по информации ведомства, Россия намерена изменить конфигурацию своих сил на западном фланге, в том числе расширить военную инфраструктуру и увеличить количество военных частей.

«Россия сохраняет значимые мощности и их постоянно пополняет у линии фронта в Украине», — добавили в минобороны Литвы.

Таким образом там прокомментировало материал немецкой газеты Bild от 14 января, в котором со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщалось, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году.

В свою очередь, глава Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в Латвии Янис Сартс назвал публикацию Bild «сценарием учений», напоминает «Газета.Ru».

Министерство обороны Германии, комментируя публикацию Bild, заявило 15 января, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес данный план к уткам.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у РФ нет, но страна готова к любым выпадам со стороны НАТО.