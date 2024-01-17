Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Экономика
Путин допустил ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года при уточнении данных
Общество
Более 100 млн человек стали пользователями портала «Госуслуги»
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 боевиков ВСУ на купянском направлении
Экономика
Российские рыбаки в 2023 году добыли более 5 млн т рыбы
Экономика
Минфин обнулил остатки евро в Фонде национального благосостояния
Мир
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине
Мир
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
Политика
В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды
Мир
Самолет вернулся в аэропорт Токио из-за укусившего стюардессу американца
Экономика
В ГД повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
Общество
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Спорт
Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
Политика
Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный Двор
Мир
Француз выиграл первый в 2024 году джекпот в €88 млн в лотерее EuroMillions

Минобороны Литвы прокомментировало возможное столкновение НАТО и РФ

Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Литвы сочло маловероятным столкновение России и стран НАТО в ближайшей перспективе. Об этом во вторник, 16 января, сообщило издание Delfi со ссылкой на комментарий оборонного ведомства республики.

«Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы на других направлениях», — заявили в литовском министерстве.

Однако, по информации ведомства, Россия намерена изменить конфигурацию своих сил на западном фланге, в том числе расширить военную инфраструктуру и увеличить количество военных частей.

«Россия сохраняет значимые мощности и их постоянно пополняет у линии фронта в Украине», — добавили в минобороны Литвы.

Таким образом там прокомментировало материал немецкой газеты Bild от 14 января, в котором со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщалось, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году.

В свою очередь, глава Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в Латвии Янис Сартс назвал публикацию Bild «сценарием учений», напоминает «Газета.Ru».

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

Министерство обороны Германии, комментируя публикацию Bild, заявило 15 января, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес данный план к уткам.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у РФ нет, но страна готова к любым выпадам со стороны НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024