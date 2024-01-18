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Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Подольском городском округе
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Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Подольском городском округе

Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе
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Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на Москву. Об этом 18 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал Собянин, в настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

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Ранее, 22 декабря, российская система ПВО ликвидировала украинский беспилотник над территорией Московской области. Как сообщил Собянин, БПЛА летел на российскую столицу.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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