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Эксперт перечислил обязательные к переработке товары

Эксперт Буцаев: смартфоны, пакеты и колготки — обязательные к переработке товары
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Такие товары, как колготки, пакеты, смартфоны и строительные материалы, дополнили список изделий, подлежащих обязательной переработке. Об этом в среду, 17 января, сообщили в ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

В беседе с сайтом aif.ru глава ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что всего переработке подлежит 1,3 тыс. товаров. В частности, в обновленный список изделий, подлежащих обязательной переработке, в конце декабря включили строительные материалы, текстиль, а также электронику, пластиковую упаковку и многое другое. В результате удалось более гибко подойти к вопросам применения коэффициента экологичности и создания стимулов для переработки отдельных видов упаковки.

Также в перечень включили бумажные стаканчики, пластиковые пакеты, посуду и столовые приборы, масла, шины. Все эти товары уже сейчас могут и должны попадать на переработку, считают в ППК РЭО. Мощности для этого готовы, осталось обеспечить им загрузку.

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15 января исследование сервиса SuperJob показало, что почти каждый второй россиянин, приобретший живую ель к Новому году, сдает ее на экологичную утилизацию после праздников. Так, аналитики выяснили, что 26% из числа тех, кто выбирает к празднику живое дерево, впоследствии сдают его на переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк, а 1% мастерит из елей сувениры, пишет RT.

Ранее, 14 января, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко заявил, что натуральная елка экологичнее искусственной, а мнение об экологичности искусственных елок является уловкой маркетологов. После использования такие товары труднее утилизировать, чем натуральное дерево, отмечает телеканал «360».

3 января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России сортируется более половины отходов, утилизируется почти 13%. По словам чиновницы, лидерами по созданию и эксплуатации системы обращения с твердыми отходами (ТКО) в прошедшем году остались Москва и Московская область, следом идут Тульская и Нижегородская области, Ставропольский край и Удмуртская Республика, сообщает ИА «Регнум».

До этого, 13 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всё больше москвичей участвуют в программе раздельного сбора отходов. За 11 месяцев 2023 года москвичами было собрано более 1,4 млн т вторсырья, пишет НСН.

8 декабря стало известно, что в 2023 году в Москве переработали 30 тыс. т электроники, вышедшей из строя. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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