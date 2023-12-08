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В Москве с начала года переработали 30 тыс. т вышедшей из строя электроники

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С начала 2023 года в Москве переработали 30 тыс. т электроники, вышедшей из строя. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московские компании активно поддерживают экополитику города — переходят на экологичные технологии, сокращают использование ресурсов, вовлекая отходы во вторичный оборот», — приводит слова Овчинского RT.

Каждый год в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Всего в Москве функционирует свыше 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроено более 720 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

Как отмечает НСН, в столице созданы комфортные условия для развития предпринимательства. Представители бизнес-сообщества могут воспользоваться системными мерами поддержки, включая целевые займы и субсидии. Также для них разработан ряд антикризисных инструментов.

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2 декабря Овчинский рассказал, что Московский промышленный комплекс по переработке отходов получил заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на применяемую технологию утилизации отходов электронного и электрического оборудования. С марта 2025 года наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы станет обязательным условием для подтверждения лицензии на утилизацию разных отходов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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