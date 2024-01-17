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В Германии заявили о снижении конкурентоспособности экономики без газа из РФ

Хабек: экономика ФРГ зависит от российского газа, который был ей выгоден
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Немецкая экономика пострадала из-за отказа от российского газа, покупка которого была выгодна Германии. Об этом 17 января заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек в ходе выступления перед немецким парламентом.

«В Германии особенно сложная ситуация. Мы зависим от российского газа. После того, как он закончился, мы оказались в невыгодном положении», — приводит его слова газета Focus.

Еще одной причиной ослабления экономики ФРГ вице-канцлер назвал зависимость экономического роста от экспорта, который в последние годы снизился.

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Накануне сообщалось, что созданная в начале января немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа. Проект программы будет обсуждаться на партийной конференции 27 января.

Ранее, 21 декабря 2023 года, немецкий журнал Focus спрогнозировал серьезные проблемы для стран Европы ввиду отказа Украины от транзита газа из РФ. Издание указывало, что цены для европейских потребителей станут выше.

В начале того же месяца канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо. Позже он повторил эту мысль в своем новогоднем обращении к немецким гражданам.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявления Шольца ложью, отметив, что в Германии ранее сами отказались от российского газа. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев также отметил, что расчет Германии на отказ от энергоносителей из России не оправдался.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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