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В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины

Focus: отказ Украины от транзита российского газа сильно ударит по Европе
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Страны Европы могут столкнуться с серьезными проблемами ввиду отказа Украины от транзита газа из РФ, цены для европейских потребителей станут выше. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил немецкий журнал Focus.

«Если в Австрии возникнет кризис с поставками [газа. — Ред.], Германии придется вмешаться. В этом случае будет действовать запасная гарантийная схема на европейском газовом рынке», — говорится в материале.

Кроме того, журнал подчеркнул, что Украина всё же заинтересована в решении данной проблемы на фоне продолжающегося желания страны вступить в Европейский союз (ЕС).

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Ранее, 9 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц на съезде немецкой Социал-демократической партии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет РФ, из-за чего в ЕС растут цены на топливо. На слова канцлера отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) Медведев написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа, «кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

В свою очередь, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов напомнил, что Европа давно отказывалась от поставок газа из России, согласовывая это с властями США. Со стороны европейских стран были приняты различные поправки и ограничения, затрудняющие приобретение газа из РФ всеми, включая ФРГ, добавил эксперт.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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