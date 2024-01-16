Новая партия ФРГ выступила за возврат газа из РФ и остановку поставок оружия Киеву

В Германии партия «Союз Сары Вагенкнехт», учрежденная в начале января, в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа, остановить поставки оружия Киеву и выступить против членства Украины в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщил журнал Der Spiegel во вторник, 16 января, со ссылкой на проект европейской предвыборной программы новой политсилы.

Как отмечается, одним из важных пунктов в программе является призыв к запрету поставок оружия на Украину и последующему за ним началу мирного диалога.

«Чтобы побудить Россию вступить в переговоры, <…> следует предложить немедленное прекращение экспорта оружия на Украину», — приводит издание цитату из документа.

Кроме того, в проекте программы говорится, что в ЕС пока не должны вступать новые страны, в том числе и Украина. Там указано, что необходим «мораторий на расширение ЕС».

Третьим важным пунктом программы журнал назвал намерение «Союза Сары Вагенкнехт» снова начать импортировать нефть и газ из России.

Проект программы будет обсуждаться на партийной конференции 27 января. Выборы в Европейский парламент назначены на 9 июня.

На учредительном заседании своей партии, состоявшемся 8 января, Вагенкнехт заявила, что она и ее коллеги основали новую партию, чтобы преодолеть «некомпетентность и высокомерие» в политике правительства Берлина.

До этого, в конце декабря прошлого года, эксперт по международным отношениям и доверенное лицо Вагенкнехт Севим Дагделен сообщила, что партия планирует активно выступать за экономическое сближение с Россией. Кроме того, Дагделен отметила, что партия выступает против «неконтролируемой иммиграции», а также за то, чтобы в политике предоставления убежища было больше разума и реальности. Она также обратила внимание, что у партии «Союз Сары Вагенкнехт» нет «никакого сходства с АдГ» из-за совершенно другой социальной, экономической, оборонной и медицинской политики.

Вагенкнехт покинула Левую партию в октябре 2023 года вместе с девятью другими депутатами, в том числе Дагделен. В июне 2024 года новая партия примет участие в выборах в Европейский парламент, а осенью — в земельных выборах в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии.