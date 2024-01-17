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Каллас опровергла планы правительства Эстонии сносить «Бронзового солдата»

Каллас: правительство Эстонии не планирует демонтировать «Бронзового солдата»
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Правительство Эстонии в настоящее время не планирует демонтировать посвященный памяти советских воинов монумент «Бронзовый солдат», находящийся на Воинском кладбище на улице Фильтри в Таллине. Об этом в среду, 17 января, заявила премьер-министр страны Кая Каллас, отвечая на вопросы лидеров оппозиции в парламенте.

«У нас нет плана начать сейчас демонтаж «Бронзового солдата», — сказала Каллас, чьи слова приводит эстонская телерадиокомпания ERR.

Свою позицию она объяснила в том числе нежеланием создавать новую волну напряжения в обществе.

«Мы не хотим создавать новые гражданские беспорядки или напряженность в нашем обществе, потому что эстонцы, для которых русский язык является родным, которые живут здесь, в Эстонии, тоже являются частью нашей общины, частью нашего общества», — заявила эстонский премьер.

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Днем ранее Рийгикогу (парламент Эстонии) отклонил проект Консервативной народной партии (EKRE) о демонтаже «Бронзового солдата», согласно которому предлагалось «немедленно убрать из публичного пространства» этот монумент. Как уточнялось, из 101 члена парламента за законопроект проголосовали 14 депутатов, против — 54.

Памятник был воздвигнут 22 сентября 1947 года в центре Таллина. Ежегодно 9 мая жители и гости эстонской столицы возлагали цветы и венки к основанию монумента, однако в апреле 2007 года по приказу правительства памятник был перенесен на Воинское кладбище.

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