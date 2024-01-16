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Парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже «Бронзового солдата»

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Фото: commons.wikimedia.org/Liilia Moroz
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Рийгикогу (эстонский однопалатный парламент) 16 января большинством голосов отклонил законопроект Консервативной народной партией (EKRE) о демонтаже всех памятников советским воинам, в том числе «Бронзового солдата», на территории республики, следует из опубликованных на сайте парламента данных.

Уточняется, что из 101 члена Рийгикогу за законопроект проголосовали 14 депутатов, против — 54.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, перенос «Бронзового солдата» на Военное кладбище ничего не изменил, поэтому EKRE предложила «немедленно убрать из публичного пространства» данный монумент.

Памятник был воздвигнут 22 сентября 1947 года в центре Таллина. Ежегодно 9 мая жители и гости эстонской столицы возлагали цветы и венки к основанию монумента, однако в апреле 2007 года по приказу правительства памятник был перенесен на Воинское кладбище.

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Монументы массово сносят по всей стране

Ранее, в начале января 2023 года, в эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Городской управе сообщили о планах сноса за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии.

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