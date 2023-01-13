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В эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали советский монумент

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Фото: соцсети
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В эстонском городе Кохтла-Ярве в четверг, 12 января, демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне, информирует EADaily в пятницу, 13 января. Городской управе сообщили о планах сноса за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии.

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«Согласно решению специалистов по уничтожению советского монументального наследия, на месте памятника появится нейтральное надгробие. Оригинал пополнит экспозицию военного музея в Таллине», — передает EADaily.

Мемориал был расположен в старой части города и был для жителей традиционным местом возложения цветов 9 Мая.

6 января был демонтирован памятник ученому Михаилу Ломоносову в украинском Днепропетровске (украинское название — Днепр). С помощью специальной техники скульптуру сняли с постамента и отвезли на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

31 декабря мэр Риги Мартиньш Стакис назвал снос памятников воинам СССР главным итогом 2022 года для жителей столицы Латвии. Он добавил, что рижане продолжат быть патриотами Латвии.

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