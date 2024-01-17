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В поддержку кандидата в президенты Путина собрали более 2,5 миллиона подписей

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Более 2,5 млн подписей собрали в поддержку самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России. Об этом в среду, 17 января, сообщили на сайте избирательного штаба Путина.

«По всей стране собрано более 2,5 млн подписей <…> Регионы России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов», — говорится в публикации.

Также уточняется, что в сборе подписей участвуют волонтеры, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и партия «Единая Россия».

Первым пошел: Путин официально выдвинул свою кандидатуру на выборы
Глава государства будет участвовать в кампании как самовыдвиженец

16 января во всех регионах России прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на предстоящих выборах главы государства. Помогли в проведении сбора подписей около 20 тыс. волонтеров.

Ранее, 12 января, сообщалось, что сбор подписей в поддержку Путина идет активнее, чем в 2018 году. Как отмечают эксперты, такая оживленность очень важна с точки зрения консолидации сторонников действующего главы государства. Активность демонстрируют и другие кандидаты. А 10 января в поддержку действующего президента России поступили подписи из всех 89 регионов страны.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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