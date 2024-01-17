Как получить образование в кредит. Инфографика

Для современного человека образование — один из главных этапов построения карьеры. Государство заинтересовано в квалифицированных специалистах, поэтому стремится поддержать своих граждан на пути к знаниям.

В России с 2010 года действует программа льготного кредитования для получения среднего или высшего образования. Процентная ставка по кредиту составляет 3%. Правом на выдачу таких займов обладает только Сбербанк. Воспользоваться льготой можно для оплаты всего периода обучения или одного семестра.

Размер займа определяется на основе суммы, указанной в договоре с образовательным учреждением. Получить его можно, если у выбранного вуза или колледжа есть действующая лицензия и аккредитация. Максимальный срок выплаты — 15 лет.

Самостоятельно оформить льготный кредит на образование могут заемщики с 14 лет, cправка о доходах для этого необязательна. Вычислить предварительную сумму платежей можно на сайте банка.

Условия кредитования останутся в силе если студент переведется в другой вуз или возьмет академический отпуск. В случае отчисления ему придется выплатить оставшуюся сумму займа на общих основаниях.