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СМИ узнали о найденном следствием кокаине на кобуре Хантера Байдена

ABC News: cледователи нашли следы кокаина на пистолетной кобуре Хантера Байдена
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Фото: Global Look Press/Aaron Schwartz
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Американские следователи в прошлом 2023 году нашли следы кокаина на кобуре, в которой сын президента США Джо Байдена Хантер хранил свой пистолет. Об этом 16 января сообщил телеканал ABC News со ссылкой на материалы прокуратуры.

«ФБР обнаружило следы кокаина в коричневой кожаной сумке, в которой хранилось огнестрельное оружие», — говорится в статье.

Сообщая о новых подробностях дела Хантера Байдена, федеральная прокуратура призывает суд отклонить просьбы сына президента о снятии с него обвинений в незаконном владении оружием, которое запрещено лицам с наркозависимостью.

По информации издания, прокуратура во вторник, 16 января, повторила несколько основных положений своего обвинения, которое на данным момент представляет собой «неопровержимые» доказательства в отношении Хантера Байдена.

Оружейный допрос: как дело Хантера об огнестреле повлияет на Джо Байдена
И могут ли сына президента США признать виновным

13 сентября стало известно, что американская прокуратура обвинила Хантера Байдена в правонарушениях, связанных с владением оружием. Обвинения включают в себя дачу ложных заявлений в федеральной форме на огнестрельное оружие и хранение этого оружия, а также употребление наркотических средств во время владения.

Покупая револьвер в оружейном магазине штата Делавэр в 2018 году, он солгал в федеральной форме, когда поклялся, что не употребляет и не страдает зависимостью от каких-либо запрещенных наркотиков. Однако на момент покупки он боролся с пристрастием к крэк-кокаину.

Кроме того, 7 декабря, Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

При этом его адвокат заявил, что его клиент полностью выплатил налоги, следовательно, обвинения, предъявленные ему в штате Калифорния, являются безосновательными.

10 января на заседании комитета палаты представителей поднимался вопрос о привлечении Хантера к ответственности за неуважение к конгрессу. Тогда член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение, и Байден выбежал из зала.

16 января член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала сына президента США Джо Байдена Хантера трусом, поскольку тот покинул конгресс, когда ему начали задавать вопросы. По ее словам, тот факт, что Хантер ушел из конгресса, является показательным.

Помимо этого, 2 июля, был найден подозрительный порошок в Белом доме. Представитель Секретной службы 4 июля сообщил, что в день обнаружения субстанции самого американского президента в Белом доме не было. Телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с экспертизой, на следующий день выяснил, что обнаруженный подозрительный белый порошок оказался кокаином.

Власти США начали расследование, как порошок попал на территорию официальной резиденции президента в Вашингтоне. Секретная служба США сосредоточена на установлении личности посетителя, оставившего сильнодействующее наркотическое вещество, и занимается просмотром записей с камер наблюдения, а также изучением входных журналов.

Бывший американский лидер Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться исключительно для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.

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