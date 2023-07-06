Трамп связал найденный в Белом доме кокаин с Джо Байденом или его сыном

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться исключительно нынешнему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру. Об этом 5 июля он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена», — заявил он.

Также экс-президент США добавил, что американские СМИ, названные им «медиа фейковых новостей», в ближайшее время выпустят материалы о том, что порошок на самом деле был не наркотическим веществом, а аспирином, который нашли в совсем маленьком количестве. В итоге вся эта история вскоре «сведется к нулю».

«Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится», — подчеркнул Трамп.

Подозрительный порошок в Белом доме был найден 2 июля. 4 июля представитель Секретной службы Энтони Гульельми, сообщил, что в день обнаружения субстанции американского президента Джо Байдена в Белом доме не было.

Власти США начали расследование, как порошок попал на территорию официальной резиденции американского президента в Вашингтоне.

Позднее, 5 июля, телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей экспертизой, сообщил, что обнаруженный на территории Белого дома подозрительный белый порошок оказался кокаином.

На данный момент Секретная служба США сосредоточится на установлении личности посетителя, оставившего сильнодействующее наркотическое вещество, и займется просмотром записей с камер наблюдения и изучением входных журналов, сообщил телеканал.

Пресс-секретарь администрации главы Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер заявила, что президент знает о найденном в Белом доме кокаине и следит за всеми сообщениями по этой теме.