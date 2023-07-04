СМИ сообщили об обнаружении белого порошка на территории Белого дома

Сотрудники спецслужбы США обнаружили на территории Белого дома подозрительный белый порошок и приступили к изучению его свойств. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает The Washington Post.

«По данным правоохранительных органов, Секретная служба США расследует подозрительное вещество, которое вызвало кратковременную эвакуацию, когда оно было обнаружено в воскресенье [2 июля] вечером внутри Белого дома», — отмечает газета.

Пожарный из группы по работе с опасными веществами сообщил изданию, что находка дала положительный результат на кокаин, но его содержание оказалось небольшим.

В свою очередь представитель службы Энтони Гульельми заявил, что вещество, которое именовали как «гидрохлорид кокаина», проходит дальнейшее исследование свойств. Он также привел заявление экспертов о том, что найденный порошок не представляет угрозы.

Гульельми добавил, что американского лидера Джо Байдена в тот вечер в Белом доме не было. При этом он отказался сообщать, где было обнаружено вещество и как оно было упаковано.

Между тем власти страны выясняют, как порошок попал на территорию официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

Ранее, 14 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конверты с неизвестным веществом, отправленные в посольство Финляндии в Москве, были адресованы военному атташе и его помощникам. Белый порошок обнаружили 13 апреля, после вскрытия первого отправления, два других письма остались запечатанными.