В посольство Финляндии в Москве прислали письма с белым порошком

В почтовом ящике посольства Финляндии в Москве в четверг, 13 апреля, обнаружили три конверта с белым порошком.

На них фигурировали фамилии сотрудников посольства. Сейчас в здании в Кропоткинском переулке работают полицейские.

Неизвестное вещество изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее в этот же день источник «Известий» сообщил, что французское посольство в Москве 12 апреля получило посылку с костями. Они лежали в белом пакете с подписью «Почта России». В качестве отправителя указали продюсера Пьера Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году. В диппредставительстве отказались комментировать эту информацию.

До этого, в декабре 2022 года, в посольство Франции в Москве пришла посылка с двумя банками, в которых были мертвая мышь и паук. Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место вызвали полицию.

В том же месяце представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет. По его словам, всего уже было 33 подобных случая в 17 странах. В числе угроз были покушение на теракт, случай вандализма, письменная угроза, два сообщения о минировании. Также было 28 окровавленных пакетов.