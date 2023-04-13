Посольство Франции в Москве получило посылку с костями

Французское посольство в Москве получило посылку с костями, передал 13 апреля источник «Известий». Их обнаружили вечером 12 апреля, когда посылку проверяли с помощью сканера.

«Внутри посылки, предположительно, находятся кости мелкого животного или птицы. Бандероль вынесли за пределы посольства, на место вызвали полицию», — сообщил собеседник издания.

Кости лежали в белом пакете с подписью «Почта России». В качестве отправителя указали продюсера Пьера Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году.

Этот случай уже не первый. Так, в посольство Франции в Москве в декабре 2022 года пришла посылка с двумя банками, в которых были мертвая мышь и паук. Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

В июне туда же была доставлена бандероль с костями, 11 бахилами и письмом на французском языке.

«Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте», — говорилось в письме.

В этих случаях отправителем был также указан Нотарианни, а точкой отправки — Крым.