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Посольство Франции в Москве получило посылку с костями

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Французское посольство в Москве получило посылку с костями, передал 13 апреля источник «Известий». Их обнаружили вечером 12 апреля, когда посылку проверяли с помощью сканера.

«Внутри посылки, предположительно, находятся кости мелкого животного или птицы. Бандероль вынесли за пределы посольства, на место вызвали полицию», — сообщил собеседник издания.

Кости лежали в белом пакете с подписью «Почта России». В качестве отправителя указали продюсера Пьера Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году.

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Этот случай уже не первый. Так, в посольство Франции в Москве в декабре 2022 года пришла посылка с двумя банками, в которых были мертвая мышь и паук. Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

В июне туда же была доставлена бандероль с костями, 11 бахилами и письмом на французском языке.

«Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте», — говорилось в письме.

В этих случаях отправителем был также указан Нотарианни, а точкой отправки — Крым.

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