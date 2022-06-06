Посольство Франции в Москве получило посылку с костями и бахилами из Крыма

Во французское посольство в Москве пришла посылка из Крыма от имени покойного итальянского продюсера Пьетро Нотарианни. Внутри коробки находились кости и письмо на французском языке. Об этом 6 июня «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Содержание письма заключалось в следующем: «Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте», — рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, в посылке были свертки с неизвестным содержимым и 11 бахил. В настоящее время идет проверка, назначена экспертиза.

Пьетро Нотарианни, выступивший продюсером ряда фильмов («Гибель богов» и «Леопард» Лукино Висконти, «Интервью» Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.

3 марта посольство РФ в Австралии получило конверты с неизвестным белым порошком. Отмечается, что полиция и экстренные службы были вызваны в посольство вскоре после сообщения об обнаружении неизвестного конверта.