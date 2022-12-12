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Посольство Франции в Москве получило посылку с мертвой мышью и пауком

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Посылка с мертвой мышью и пауком пришла в посольство Франции в Москве. По данным источника «Известий», инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако об этом стало известно только сейчас.

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Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выяснили, что в посылке находилось две банки — в одной мертвый паук, во второй — мышь.

Посылка была отправлена из Крыма, отправителем числится умерший в 2006 году итальянский продюсер Пьер Нотарианни.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

В июне во французское посольство в Москве также пришла посылка из Крыма от имени Нотарианни. Внутри коробки находились кости и письмо на французском языке.

За последний месяц в ряде стран произошли подобные случаи.

Так, ранее в этот день посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет. Отмечалось, что адрес отправителя — автосалон Tesla в немецком городе Sindelfingen. Как сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, уже было зафиксировано 33 подобных случая в 17 странах.

5 декабря стало известно, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, предположительно содержащие глаза животных.

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