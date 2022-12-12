Посольство Франции в Москве получило посылку с мертвой мышью и пауком
Посылка с мертвой мышью и пауком пришла в посольство Франции в Москве. По данным источника «Известий», инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако об этом стало известно только сейчас.
Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выяснили, что в посылке находилось две банки — в одной мертвый паук, во второй — мышь.
Посылка была отправлена из Крыма, отправителем числится умерший в 2006 году итальянский продюсер Пьер Нотарианни.
В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
В июне во французское посольство в Москве также пришла посылка из Крыма от имени Нотарианни. Внутри коробки находились кости и письмо на французском языке.
За последний месяц в ряде стран произошли подобные случаи.
Так, ранее в этот день посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет. Отмечалось, что адрес отправителя — автосалон Tesla в немецком городе Sindelfingen. Как сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, уже было зафиксировано 33 подобных случая в 17 странах.
5 декабря стало известно, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, предположительно содержащие глаза животных.