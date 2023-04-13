Посольство Франции в Москве отказалось комментировать посылку с костями

В посольстве Франции в Москве отказались комментировать посылку с костями, пришедшую из Судака, передают 13 апреля «Известия».

«Эту тему не комментируют. Подтвердить или опровергнуть отказались», — сообщает источник издания.

Вечером 12 апреля во время проверки с помощью сканера в пришедшей в посольство посылке были обнаружены кости. Они лежали в белом пакете с подписью «Почта России». В качестве отправителя указали продюсера Пьера Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году.

Подобное происходит уже не в первый раз. Так, в посольство Франции в Москве в декабре прошлого года пришла посылка с двумя банками, в которых были мертвая мышь и паук. Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место вызвали полицию.

В июне туда же доставили бандероль с костями, 11 бахилами и письмом на французском языке.

«Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте», — было написано в письме.

Во всех случаях отправителем также указывали Нотарианни, а точкой отправки — Крым.