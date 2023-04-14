Конверты с порошком были адресованы военному атташе посольства Финляндии

Конверты с неизвестным веществом, отправленные в посольство Финляндии в Москве, были адресованы военному атташе и его помощникам. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Можем подтвердить обращение посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам», — заявила она.

По ее словам, после открытия первого конверта был обнаружен белый порошок. Два других письма остались запечатанными.

«Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам. Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося», — добавила Захарова.

13 апреля сообщалось, что в почтовом ящике посольства Финляндии в Москве обнаружили три конверта с белым порошком. На них фигурировали фамилии сотрудников посольства. В здании в Кропоткинском переулке работали полицейские.

Ранее в этот же день источник «Известий» сообщил, что французское посольство в Москве 12 апреля получило посылку с костями. Они лежали в белом пакете с подписью «Почта России». В качестве отправителя указали продюсера Пьера Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году. В диппредставительстве отказались комментировать эту информацию.