Обнаруженный в Белом доме порошок оказался кокаином

Обнаруженный на территории Белого дома подозрительный белый порошок оказался кокаином. Об этом в среду, 5 июля, сообщил NBC News со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей экспертизой.

Для официального заключения необходимо будет провести полноценные лабораторные испытания субстанции, которые почти наверняка не будут отличаться от уже проведенной экспертизы, уточнил он.

На данный момент Секретная служба США сосредоточится на установлении личности посетителя, оставившего сильнодействующее наркотическое вещество, и займется просмотром записей с камер наблюдения и изучением входных журналов, сообщил телеканал.

Однако это вряд ли приведет к поимке нарушителя, так как вещество было найдено в общем помещении, где сотрудники и посетители хранили личные вещи. Кроме того, через это пространство проходило множество людей, уточнил информатор.

Подозрительный порошок в Белом доме был найден 2 июля. 4 июля представитель Секретной службы Энтони Гульельми, сообщил, что в день день обнаружения субстанции американского президента Джо Байдена в Белом доме не было.

Власти США начали расследование, как порошок попал на территорию официальной резиденции американского президента в Вашингтоне.