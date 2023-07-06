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Байдену доложили о найденном в Белом доме кокаине

Пресс-секретарь Байдена заявила, что президент знает о найденном в Белом доме кокаине
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президенту США Джо Байдену докладывают о расследовании, начавшемся по факту найденного в Белом доме кокаина. Соответствующее заявление 5 июля сделала пресс-секретарь администрации главы Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер.

«Мы уверены в том, что Секретная служба доберется до истины. Президент следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент», — сказала она.

Жан-Пьер также поспешила напомнить, что сам президент и члены его семьи не находились в Вашингтоне в выходные дни. Они вернулись лишь во вторник, 4 июля. Также она отметила, что наркотики были найдены в западном крыле здания, где всегда находится много посетителей и персонала.

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Подозрительный порошок в Белом доме был найден 2 июля. 4 июля представитель Секретной службы Энтони Гульельми, сообщил, что в день обнаружения субстанции американского президента Джо Байдена в Белом доме не было.

Власти США начали расследование, как порошок попал на территорию официальной резиденции американского президента в Вашингтоне.

Позднее, 5 июля, телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей экспертизой, сообщил, что обнаруженный на территории Белого дома подозрительный белый порошок оказался кокаином.

На данный момент Секретная служба США сосредоточится на установлении личности посетителя, оставившего сильнодействующее наркотическое вещество, и займется просмотром записей с камер наблюдения и изучением входных журналов, сообщил телеканал.

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