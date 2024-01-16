В США назвали Хантера Байдена трусом после его бегства из конгресса
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала сына президента США Джо Байдена Хантера трусом, поскольку тот покинул конгресс, когда ему начали задавать вопросы. Об этом конгрессмен заявила в эфире телеканала Fox News 16 января.
«Какой трус… Он (Хантер Байден. — Ред) выглядел как ребенок, закатывающий истерику, когда его наконец поймали и у него были неприятности», — сказала она.
По словам Грин, тот факт, что Хантер ушел из конгресса, является показательным, добавляет Газета.Ru.
7 декабря Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».
10 января на заседании комитета палаты представителей поднимался вопрос о привлечении Хантера к ответственности за неуважение к конгрессу. Тогда член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение, и Байден выбежал из зала.
Тогда же Грин назвала Хантера Байдена дураком из-за побега с заседания комитета палаты представителей по его делу о неуважении к конгрессу. Она подчеркнула, что Байден-младший испугался той правды, с которой пришлось бы столкнуться.
На следующий день Хантер отказался признавать себя виновным в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. По мнению суда, сын президента потратил средства на «роскошный образ жизни». 12 января Хантер заявил о готовности дать показания, в случае если получит «новую должным образом составленную повестку». Однако республиканцы палаты представителей конгресса заявили, что предложение сына президента США «слишком незначительное и слишком запоздалое».