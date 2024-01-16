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В США назвали Хантера Байдена трусом после его бегства из конгресса

Республиканка Грин: Байден сбежал из конгресса, когда я начала задавать вопросы
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала сына президента США Джо Байдена Хантера трусом, поскольку тот покинул конгресс, когда ему начали задавать вопросы. Об этом конгрессмен заявила в эфире телеканала Fox News 16 января.

«Какой трус… Он (Хантер Байден. — Ред) выглядел как ребенок, закатывающий истерику, когда его наконец поймали и у него были неприятности», — сказала она.

По словам Грин, тот факт, что Хантер ушел из конгресса, является показательным, добавляет Газета.Ru.

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И могут ли сына президента США признать виновным

7 декабря Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

10 января на заседании комитета палаты представителей поднимался вопрос о привлечении Хантера к ответственности за неуважение к конгрессу. Тогда член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение, и Байден выбежал из зала.

Тогда же Грин назвала Хантера Байдена дураком из-за побега с заседания комитета палаты представителей по его делу о неуважении к конгрессу. Она подчеркнула, что Байден-младший испугался той правды, с которой пришлось бы столкнуться.

На следующий день Хантер отказался признавать себя виновным в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. По мнению суда, сын президента потратил средства на «роскошный образ жизни». 12 января Хантер заявил о готовности дать показания, в случае если получит «новую должным образом составленную повестку». Однако республиканцы палаты представителей конгресса заявили, что предложение сына президента США «слишком незначительное и слишком запоздалое».

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