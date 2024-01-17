Нет худа без боба: в свободной продаже нашли наркосодержащие БАДы

Биологически активные добавки, в состав которых входят сильнодействующие и наркотические препараты, можно купить в России без рецепта, выяснили в ассоциации «Антиконтрафакт», проведя контрольную закупку одного из китайских БАДов для похудения. Экспертиза показала наличие в нем сибутрамина — это психогенный стимулятор амфетаминового ряда, лекарства с ним в составе должны продаваться строго по рецепту. «Известия» обнаружили в свободной продаже еще несколько БАДов, в составе которых есть рецептурные психотропные и наркотические вещества. Как они проходят системы контроля и остаются в продаже — в нашем расследовании.

Чем опасны «Волшебные бобы»

На некоторых российских интернет-ресурсах можно купить пищевые биодобавки, которые содержат вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта, выяснили «Известия». Так, потребителям, желающим похудеть, продавцы предлагают биодобавку с сибутрамином — сильнодействующим психогенным стимулятором, за незаконную торговлю которым предусмотрена уголовная ответственность. Лекарства, которые содержат это вещество, должны продаваться строго по рецепту.

Контрольную закупку биодобавки «Волшебные бобы. Капсулы для похудения» провели сотрудники Международной ассоциации «Антиконтрафакт». Экспертиза показала наличие в ней сибутрамина, заключение лаборатории есть в распоряжении «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сибутрамин, анорексигенное лекарственное средство амфетаминового ряда, с 24 января 2008 года входит в утвержденный правительством список сильнодействующих и ядовитых веществ и подлежит специальному учету, напомнил «Известиям» руководитель Центра защиты правообладателей ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

— По сути, это наркотик, который подавляет чувство голода, — рассказал он. — Этот препарат включен в национальные клинические рекомендации по лечению ожирения, его прием в терапевтических дозах должен проходить под строгим контролем врача. Продажа препаратов, содержащих сибутрамин, разрешена только в аптеках по рецепту особой формы.

Справка «Известий» Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что уголовные дела за продажу сибутрамина возбуждаются регулярно. Так, недавно в городе Волжском Волгоградской области год колонии общего режима получил отец троих детей после того, как заказал для себя «Волшебные бобы» на одном из интернет-сайтов. В октябре 2019 года Кстовский городской суд вынес приговор 30-летней женщине за незаконный оборот тех же «Волшебных бобов», сообщает прокуратура Нижегородской области. Суд установил, что подсудимая приобрела в одной из соцсетей 540 таблеток препарата и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. В марте 2022 года сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни изъяли у жителя Подмосковья при получении посылки из Казахстана 300 пачек с БАДами для похудения марки «MOLECULE PLUS», которые он по просьбе иных неустановленных лиц собирался продавать в другие страны. Мужчину и его сообщников обвинили в контрабанде (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Более 500 кг препаратов, содержащих сибутрамин, изъяли сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России с декабря 2020 г. по апрель 2021 годы, сообщает официальный сайт ФТС. Организатор канала контрабанды, гражданин Киргизии, использовал для поставок одну из компаний по экспресс-доставке грузов. Изъята крупная партия препаратов с торговыми наименованиями «Билайт B-lite», «Билайт B-lite королевский», «FATZOrb», «Похудение, детоксикация, красота» «Устранение лишнего веса», «Lipotrim», «Липоксин», «lishou», содержащих «сибутрамин». Стоимость изъятой партии оценили более чем в 8 млн рублей, а общий вес незаконно перемещенного «сибутрамина» — порядка 150 кг.

Бесконтрольный прием сибутрамина может привести к фатальным последствиям, рассказал «Известиям» президент Ассоциации организации экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции Сергей Зеленец.

— Препарат противопоказан пациентам с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, — предупредил эксперт.

По словам Сергея Зеленца, его лаборатория провела исследование трех экземпляров китайских добавок, и во всех выявлен сибутрамин. При этом в инструкции к добавке этот препарат не указывался — в карточке товара присутствует лишь информация о растительном происхождении лекарства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В карточке были прописаны побочные эффекты в виде повышения давления, учащения сердцебиения, развития атеросклероза и запрет на прием с алкоголем. Все это характерно для сибутрамина, что и вызвало подозрение, — отметил он.

Опасность сибутрамина в составе БАД подтверждается в исследовании медицинского института имени Сеченова и Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Его результаты опубликованы на профессиональном медицинском ресурсе pharmjournal.ru еще в 2019 году. Там указано, что препарат запрещен во многих странах мира, однако «описаны случаи недекларируемого добавления сибутрамина в БАД с заявленным анорексигенным действием», поскольку именно он приводит к быстрому эффекту снижения веса.

«После приема одной таблетки чуть не умерла…»

Источник в российской компании, производящей биодобавки, рассказал «Известиям», что «Королевские бобы» — это китайский бренд, который известен на рынке уже 15 лет. Его популярность стала поводом для многочисленных имитаций, в том числе со стороны легальных российских производителей. Однако они не добавляют в свой товар сибутрамин, а играют лишь на узнаваемой упаковке, сказал источник.

Интернет-форумы, как правило, содержат положительные отзывы о «бобах» — люди говорят, что добавка снижает вес — на 5-12 кг за курс (36 капсул). Однако на сайте «Отзовик» много жалоб.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Так, одна из пользовательниц написала, что после приема «бобов» у нее начались сильные скачки давления, головокружение, слабость, онемели губы, язык, появилась тревожность, пропал аппетит.

«Только от одной таблетки я скинула 2,5 кг, больше ни за что их не выпью», — рассказала она.

От почек до потенции

«Королевские бобы» — не единственный препарат, который свободно можно купить в интернете, несмотря на то, что его реализация должна быть ограничена. По словам замглавы Общественного совета при Роспотребнадзоре и руководителя Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, не менее 25% БАД, которыми торгуют в интернете, не имеют государственной регистрации.

Он напомнил, что технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» содержит перечень из более 350 психотропных, наркотических, сильнодействующих или ядовитых веществ, запрещенных для использования в БАДах.

— Но запрещенные компоненты могут иметь различное русское и латинское написание, поэтому потребителю, покупающему БАД в интернете, крайне затруднительно выявить нелегальный товар, даже если эти компоненты указываются в карточке товара , — считает Олег Павлов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Известия» проанализировали онлайн-рынок и нашли еще целый ряд добавок с веществами в составе, для покупки которых нужен рецепт.

Например, российскую добавку «Якорцы стелющиеся» (другое название «трибулус», растение содержит стероидные гликозиды) можно купить в интернете за 502 рублей. В карточке товара написано, что препарат помогает при пониженном либидо и бесплодии. Свидетельства о государственной регистрации средства в описании найти не удалось.

На другом ресурсе те же якорцы, но индийского производителя, имеют уже другое название — «Гокшура Хималая» (Gokshura Himalaya) и продаются за 480 рублей. Из описания следует, что препарат поможет в лечении заболеваний мочеполовой системы и почек.

Индийскую биодобавку «Навахридая Кальпа», которая содержит запрещенную к свободной продаже «витанию снотворную», можно купить за 921 рубль. Согласно карточке товара, это «чисто растительный аюрведический препарат в форме таблеток для лечения гипертонии, а также невроза, тревожности».

Лекарственное растение якорцы стелющиеся Фото: РИА Новости/Назаров

Александр Носенко напомнил, что за продажу препаратов с сибутрамином предусмотрена уголовная ответственность. Та же статья 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) предусмотрена за распространение БАД, содержащих «тадалафил» — это сильнодействующее вещество тоже входит в перечень таможенного регламента. Но на ряде сайтов этот препарат, повышающий потенцию, можно купить за 232 рублей. Достаточно лишь подтвердить, что покупателю исполнилось 18 лет.

Как контролируются продажи

«Известия» направили запросы крупнейшим интернет-площадкам о том, как осуществляется приемка биодобавок на склады и есть ли у продавца возможность скрыть информацию. В маркетплейсе «Озон» «Известиям» сообщили, что на площадке действует «многоуровневый механизм контроля», позволяющий «исключить продажу некачественных товаров и защитить потребителя».

Из ответа следует, что товары в категории лекарственных средств попадают в продажу только после предоставления фармацевтических лицензий и прочих разрешительных документов. А БАДы — только после сканирования кода маркировки и ручной проверки на наличие Свидетельства о государственной регистрации (СГР). Этот документ выдается Роспотребнадзором и подтверждает, что товар находится в России в законном обороте.

— Продажа БАДов без СГР на площадке запрещена, — сообщили в пресс-службе маркетплейса. — Дополнительно алгоритм ежедневно проверяет карточки БАДов на наличие запрещенных веществ из Технического регламента Таможенного союза. В случае их обнаружения товар не попадает на маркетплейс. Также по нашим правилам карточки БАДов не должны вводить в заблуждение и создавать впечатление, что это лекарственное средство.

Об обязательно проверке наличия маркировки в соответствии с требованиями законодательства сообщили и в пресс-службе Wildberries.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— БАДы сверяются с государственным реестром. Если государственной регистрации товара нет, в продажу он не поступает, — заверили в маркетплейсе.

Обязательная маркировка БАД, введенная в России с 1 сентября 2023 года, уже привела к частичному обелению рынка, рассказали «Известиям» в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). И теперь легально ввезти китайские капсулы или другие добавки без документов и маркировки невозможно, отметили там.

— На основных маркетплейсах найти БАД без маркировки уже сложно — площадки активно готовятся к 1 марта, когда обязательным станет сканирование кода маркировки при продаже БАД, — сказали в ЦРПТ. — Однако на рынке могли остаться добавки, произведенные или ввезенные в Россию до этой даты. Их разрешено продавать до истечения срока годности.

Срок годности биодобавок может составлять в среднем пять лет, поэтому БАДы без маркировки еще долго могут продаваться в интернете, отметил Александр Носенко.

«Известия» направили в Росздравнадзор и Роспотребнадзор запросы о том, как осуществляется контроль оборота БАДов на маркетплейсах в условиях моратория на проверки и проводятся ли выборочные исследования и экспертизы продукции.

В Росздравнадзоре указали, что БАДы не входят в область их контроля, а в Роспотребнадзоре также напомнили, что с 1 сентября 2023 года все участники рынка БАДов обязаны регистрироваться в системе «Честный знак» и описывать свои товары в каталоге.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Цифровая маркировка является действенным средством против незаконной продукции, поскольку в ее основе лежит принцип создания замкнутой среды оборота товара от момента его производства до выдачи кассового чека покупателю, — считают в Роспотребнадзоре.

Но маркировка при всех своих плюсах имеет и обратную сторону — она неминуемо приведет к сокращению игроков на рынке биодобавок и повышению цен на них, как это уже произошло с производителями лекарств, часть из которых ушла с российского рынка, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

— Это, конечно, безобразие, что такие вещества свободно продаются на рынке, здесь обязательно нужно наводить порядок, и одной маркировкой тут не обойтись, — считает эксперт. — В условиях моратория на проверки у Роспотребнадзора должны быть и другие административные рычаги контроля, их стоило бы расширить.

Перед тем, как приобретать БАД в интернете, эксперты советуют внимательно изучать этикетку товара – там должны быть указаны страна происхождения, состав, показания к применению, противопоказания, условия хранения и компания-производитель.