Отказала печень: россиянин умер после приема БАДов

В России человек умер после того, как два месяца принимал БАДЫ, купленные на популярном маркетплейсе. У него произошло необратимое поражение печени. «Известия» вместе с врачами разобрались, насколько безопасны добавки, как их выбирать и почему их бесконтрольный прием может привести к тяжелым последствиям.

Смерть после БАДов

По словам иммунолога Дарьи Карташевой, в начале приема БАДов мужчина был здоров. А два месяца спустя попал в реанимацию с диагнозом «фульминантный гепатит». Пациент находился в критическом состоянии и врачи не смогли спасти ему жизнь.

«У него было необратимое поражение печени, а без печени человек жить не может», — пояснила иммунолог в своем Telegram-канале. При этом она не стала раскрывать, какие именно БАДы принимал умерший, но отметила, что это был не цинк, не железо и не витамин Д, а «растительная натуральная добавка».

Отказала печень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Потому врач призвала принимать БАДы с осторожностью: только в случае, если их назначил врач, и только чтобы компенсировать дефицит витаминов и микроэлементов, который есть в организме. Кроме того, важно знать добавки нельзя «пить горстями», обязательно нужно соблюдать назначенную дозировку.

«Нужно отказаться от неконтролируемого приема БАДов — когда у вас стоит 10 банок, и вы из них ежедневно пьете, — пояснила Карташева. — Но можно, например, принимать железо, если есть такое назначение. И как только оно придет в норму в организме, вы перестанете пить эту добавку, пересмотрите рацион и будете получать достаточно железа с едой или же устраните причину его потери».

Чем больше БАДов и других препаратов человек пьет, тем выше у него риски токсического поражения печени. А это может привести к серьезным последствиям для организма, заключила врач.

Что такое токсическое поражение?

Как объясняет «Известиям» гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Ольга Шархун, токсическое поражение печени, которое возникло у пациента — это острое или хроническое повреждение клеток печени (гепатоцитов) вследствие воздействия на них различных токсических веществ или «печеночных ядов» .

Отказала печень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— К ним относятся некоторые лекарственные препараты (например, жаропонижающие, противовирусные, противотуберкулезные, противосудорожные и другие), алкоголь — в большом количестве и плохого качества, растительные яды (горчак, крестовник, бледная поганка) и, наконец, промышленные яды (мышьяк, фосфор, пестициды и другие), — рассказывает врач.

По ее словам, прием лекарств и БАДов — действительно актуальная тема. Они не должны подбираться самостоятельно в интернет-магазине, а строго назначаться врачом (а в случае с добавками — еще и с диетологом или нутрициологом), который изучит состав, проанализирует анамнез пациента и возможные лекарственные взаимодействия, способные усилить токсический эффект. Доктор правильно подберет дозировку, кратность и длительность приема препаратов. Даже самые безобидные безрецептурные средства при неправильном приеме могут оказать негативный эффект на печень.

— Особо тяжелая форма токсического гепатита называется фульминантной формой (или фульминантный гепатит), которая характеризуется массивной гибелью паренхимы печени, уменьшением печени в размерах и выраженной желтухой. В 80% фульминантный гепатит, который диагностировали у мужчины, заканчивается летальным исходом, — заключает собеседница «Известий».

Что такое БАДы?

Согласно данным Роспотребнадзора, более 60% россиян страдают от дефицита витаминов. При этом БАДы принимают немногие — только 8% населения. В медицинском сообществе, отмечает Ольга Шархун, к ним тоже относятся по-разному: одни специалисты считают их полезными для поддержания здоровья, другие утверждают, что добавки наносят немалый вред, третьи — не обращают на них внимание, считая бесполезными пустышками.

Отказала печень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Согласно действующим нормативно-правовым документам, биологически активные добавки к пище (БАД) — это природные или идентичные природным биологически активные вещества, а также пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевой продукции.

— БАДы не являются лекарствами. Они используются для профилактики заболеваний или в качестве вспомогательных веществ к основным препаратам. В нашей стране БАДы приравниваются к пищевым продуктам, однако их употребление безопасно только при строгом соблюдении правил приема и дозировок каждого конкретного препарата. Переизбыток витаминов может быть также опасен, как и их дефицит, — объясняет «Известиям» руководитель терапевтического отделения Института общей и профессиональной патологии имени академика РАМН А.И. Потапова, кандидат медицинских наук Мария Шеенкова.

По ее словам, в отличие от лекарств, биологически активные добавки не проходят длительный процесс исследований химического состава и их токсичности. Поэтому важно приобретать проверенные БАДы, а перед покупкой необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом относительно наименования и состава конкретной добавки.

Совмещать БАДы с лекарствами можно в рамках комплексной терапии при наличии определенных заболеваний. В таком случае приобретаются добавки из группы парафармацевтиков.

Отказала печень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Например, при простуде и кашле рекомендуют употребление добавок, в составе которых есть солодка гладкая. Это растение также известно под названием лакричный корень или лакрица. Помимо того, что оно лечит кашель, оно еще и стимулирует гормональную активность коры надпочечников, и повышает артериальное давление. Поэтому такие БАДы не стоит употреблять людям, принимающим гипотензивные препараты от высокого давления, — говорит Шеенкова.

Также людям с артериальной гипертонией противопоказан иммуномодулятор корейский женьшень, добавляет Ольга Шархун. Желчегонные травы, содержащиеся в некоторых добавках, могут вызвать желчные колики у пациентов с желчекаменной болезнью. А некоторые растительные добавки, как, например, зверобой, несовместимы с приемом некоторых антидепрессантов, оральных контрацептивов и противосудорожных средств.

Где лучше покупать БАДы?

По мнению Марии Шеенковой, лучше всего покупать БАДы в офлайновых аптеках. Многие приобретают биологически активные добавки в интернете, на маркетплейсах — однако их употребление может нанести ущерб здоровью.

Отказала печень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Некоторые БАДы имеют идентичные или схожие с торговыми наименованиями лекарственных средств названия. Поэтому возможна ситуация, когда вместо эффективного лекарства человек принимает хорошую, но неэффективную при болезни биологически активную добавку, — отмечает собеседница «Известий».

Кроме того, некоторые добавки, отличающиеся друг от друга составом действующих веществ, выпускаются под одинаковым торговым наименованием, что может привести к выбору ненужного или даже вредного для здоровья продукта.

— Одна и та же по содержанию биологически активная добавка может быть выпущена под разными торговыми наименованиями. Человек думает, что принимает разные вещества, но по факту получает передозировку одного средства, — заключает эксперт.

Как убедиться в качестве БАДов?

Для того, чтобы убедиться в легальности и качестве БАДов, в первую очередь нужно внимательно читать, что написано на этикетках. На расфасованных и упакованных биологически активных добавках к пище должны быть на русском языке указаны :

— наименование продукта и его вид;

— номер технических условий (для отечественных БАД);

— область применения;

— название организации-изготовителя и ее юридический адрес (для импортируемых на территорию Российской Федерации продуктов — страна происхождения и наименование фирмы-изготовителя);

— вес и объем продукта;

— состав;

— пищевая ценность (калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы);

— условия хранения;

— срок годности и дата изготовления;

— способ применения (в случае, если требуется дополнительная подготовка БАД);

— рекомендации по применению, дозировка;

— противопоказания к использованию и побочные действия;

— особые условия реализации (при необходимости).

— Согласно данным Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России составляет почти 60%. В составе таких добавок могут быть опасные вещества, о которых не написано на этикетке. Поэтому если перечисленной информации нет на этикетке, БАД не достоин доверия и лучше отказаться от его покупки , — советует руководитель терапевтического отделения Института общей и профессиональной патологии имени академика РАМН А.И. Потапова.

Отказала печень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кто регулирует рынок БАДов?

Экспертиза биологически активных добавок к пище проводится уполномоченными организациями на основании документов Государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации.

— Самостоятельное проведение экспертизы невозможно. Однако на данный момент проводится эксперимент по маркировке биологически активных добавок. Он начался 1 мая 2021 года и продлится до 28 февраля 2023 года, — говорит Мария Шеенкова.

Отказала печень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

С марта следующего года участники оборота БАД должны быть зарегистрированы в национальной системе «Честный знак», а с апреля производители будут обязаны наносить цифровые коды маркировки на каждую единицу продукции. На упаковках БАД появится специальный Data Matrix-код, отсканировав который, покупатель сможет отследить путь товара от производства до прилавка и удостовериться в его качестве и безопасности.