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Трепова потратила часть вознаграждения за помощь в теракте на кроссовки и платье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в причастности к гибели военкора Владлена Татарского, рассказала в суде, что потратила часть вознаграждения за помощь в организации теракта на кроссовки, платье в секонд-хенде и абонемент в фитнес-зал.

По словам девушки, примерно треть от полученных 193 тыс. рублей ушла на перелеты, проживание, открытки и проезд.

«Лично себе я купила кроссовки, платье в секонд-хенде и абонемент на фитнес. Тысяч 30 всего», — рассказала она, добавив, что на онлайн-сервисе обмена цифровых валют Binance у нее осталось около 10 тыс. рублей.

Трепова также призналась, что испытала страх после содеянного и попросила прощения.

«Я хотела извиниться, что не осталась и не помогала. Меня после взрыва трясло и трусило. Я не смогла в стрессовой ситуации помочь и я думала, что со мной расправятся на месте. Там были ребята с СВО», — отметила она в показаниях.

Ранее в суде обвиняемая заявила, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленного в федеральный розыск, для того чтобы уехать на Украину. Спустя полгода Попков написал, что готов помочь ей с переездом, добавила она.

Трепова также добавила, что неоднократно выполняла просьбы Попкова в течение нескольких месяцев, при этом не имела представления о целях данных мероприятий.

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Накануне, 15 января, как стало известно из переписки Треповой с подругой, девушка также высказывала опасения за свою жизнь, только уже в случае, если не передаст журналисту бюст со взрывным устройством. По словам ее подруги, из-за этого предчувствия обвиняемая планировала после передачи статуэтки на время уехать в Турцию или Узбекистан.

В тот день также стало известно о требованиях пострадавших от действий Треповой компенсировать им ущерб. Общая сумма исковых требований превысила 24,7 млн рублей. Самый крупный иск в суд подала мать Татарского, которая потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

В конце ноября Треповой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

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