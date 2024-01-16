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Надо ли платить за коммуналку, если в квартире никто не живет

Россиянам рассказали об оплате услуг ЖКХ при длительном отсутствии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Собственники жилья обязаны вовремя оплачивать коммунальные услуги, вносить плату за капитальный ремонт здания и вывоз мусора. Этих трат не избежать, даже если в квартире долго никто не живет. Но от части платежей вполне можно отказаться, подав заявление в управляющую компанию. За что можно не платить и как правильно оформить свое отсутствие, рассказывают «Известия».

За какие услуги ЖКХ надо платить

Начисления производятся в зависимости от потребления воды и электроэнергии, а также количества жильцов, зарегистрированных в помещении. Если в квартире на данный момент никто не живет, например, хозяин переехал, уехал в длительную командировку или в отпуск, то и платить, получается, не за что.

Однако по закону собственнику всё равно придется оплачивать ряд услуг ЖКХ. К ним относятся расходы на ремонт жилого помещения и содержание общедомового имущества: уборка лестниц и лифтов, вкручивание лампочек в подъезде, вывоз мусора. Сюда же входит плата за центральное отопление.

Все эти затраты делятся поровну между собственниками жилья в доме. Независимо от места проживания и количества прописанных в квартире человек уплачивается и налог на недвижимость.

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Если в помещении нет приборов учета, то платить еще придется и за воду, даже если кран ни разу не включали со дня отъезда. Расчет в этом случае будет произведен по установленным в регионе нормативам потребления. Но в дальнейшем можно будет сделать перерасчет и вернуть потраченные средства.

Какие услуги ЖКХ можно не оплачивать в свое отсутствие

Если в квартире никто не живет долгое время, то можно избежать оплаты коммунальных услуг за водоснабжение, электричество и газ. Для этого необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию.

Подавать заявление можно при отсутствии дома в течение пяти суток подряд и более. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие, что в жилом помещении никого не было. Это может быть отметка в загранпаспорте, командировочное удостоверение, медицинские и другие справки. При этом длительное отсутствие нужно подтверждать каждые полгода.

Если в квартире установлены счетчики, но вода временно не расходуется, можно просто перекрыть воду и ежемесячно вписывать одни и те же показатели. При необходимости счетчики можно опломбировать. Таким образом, в квитанции на оплату этой коммунальной услуги будет указана нулевая сумма.

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Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, также можно отключить радиоточку, городской телефон или коллективную антенну. Плата за их пользование небольшая, но за год может набежать внушительная сумма. Заявление можно подать в МФЦ, предоставив паспорт, свидетельство о собственности на квартиру и чек об оплате госпошлины.

Какие штрафы предусмотрены за неуплату услуг ЖКХ

В случае неуплаты коммунальных платежей владельцу начислят штрафы. Начиная с 31-го дня штрафные санкции составляют 1/300 ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки, а с 91-го дня — в размере 1/130 ставки.

При большой сумме долга также могут отключить, воду, электричество, ограничить выезд из страны или подать в суд. Узнать о наличии задолженности и внести оплату можно на портале «Госуслуги».


Ранее «Известия» писали, что в квитанциях ЖКХ может появиться новая графа.

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