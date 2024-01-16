Надо ли платить за коммуналку, если в квартире никто не живет

Собственники жилья обязаны вовремя оплачивать коммунальные услуги, вносить плату за капитальный ремонт здания и вывоз мусора. Этих трат не избежать, даже если в квартире долго никто не живет. Но от части платежей вполне можно отказаться, подав заявление в управляющую компанию. За что можно не платить и как правильно оформить свое отсутствие, рассказывают «Известия».

За какие услуги ЖКХ надо платить

Начисления производятся в зависимости от потребления воды и электроэнергии, а также количества жильцов, зарегистрированных в помещении. Если в квартире на данный момент никто не живет, например, хозяин переехал, уехал в длительную командировку или в отпуск, то и платить, получается, не за что.

Однако по закону собственнику всё равно придется оплачивать ряд услуг ЖКХ. К ним относятся расходы на ремонт жилого помещения и содержание общедомового имущества: уборка лестниц и лифтов, вкручивание лампочек в подъезде, вывоз мусора. Сюда же входит плата за центральное отопление.

Все эти затраты делятся поровну между собственниками жилья в доме. Независимо от места проживания и количества прописанных в квартире человек уплачивается и налог на недвижимость.

Если в помещении нет приборов учета, то платить еще придется и за воду, даже если кран ни разу не включали со дня отъезда. Расчет в этом случае будет произведен по установленным в регионе нормативам потребления. Но в дальнейшем можно будет сделать перерасчет и вернуть потраченные средства.

Какие услуги ЖКХ можно не оплачивать в свое отсутствие

Если в квартире никто не живет долгое время, то можно избежать оплаты коммунальных услуг за водоснабжение, электричество и газ. Для этого необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию.

Подавать заявление можно при отсутствии дома в течение пяти суток подряд и более. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие, что в жилом помещении никого не было. Это может быть отметка в загранпаспорте, командировочное удостоверение, медицинские и другие справки. При этом длительное отсутствие нужно подтверждать каждые полгода.

Если в квартире установлены счетчики, но вода временно не расходуется, можно просто перекрыть воду и ежемесячно вписывать одни и те же показатели. При необходимости счетчики можно опломбировать. Таким образом, в квитанции на оплату этой коммунальной услуги будет указана нулевая сумма.

Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, также можно отключить радиоточку, городской телефон или коллективную антенну. Плата за их пользование небольшая, но за год может набежать внушительная сумма. Заявление можно подать в МФЦ, предоставив паспорт, свидетельство о собственности на квартиру и чек об оплате госпошлины.

Какие штрафы предусмотрены за неуплату услуг ЖКХ

В случае неуплаты коммунальных платежей владельцу начислят штрафы. Начиная с 31-го дня штрафные санкции составляют 1/300 ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки, а с 91-го дня — в размере 1/130 ставки.

При большой сумме долга также могут отключить, воду, электричество, ограничить выезд из страны или подать в суд. Узнать о наличии задолженности и внести оплату можно на портале «Госуслуги».



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