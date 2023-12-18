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Эксперт предупредила о возможном появлении новой графы в квитанции ЖКХ

Экономист Сазанова: жильцов квартир могут обязать установить газоанализаторы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Депутаты Госдумы (ГД) РФ выступили с предложением в обязательном порядке устанавливать в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа, что может отразиться на стоимости коммунальных платежей. Об этом сообщает 18 декабря заместитель завкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

Авторы инициативы уверены, что установка газоанализаторов уменьшит число аварий из-за бытового газа. Предполагается, что стоимость датчиков и их установка будут учтены в тарифах ЖКУ.

Эксперт отметила, что подобный сигнализатор стоит в пределах от от 3,5 до 5 тыс. рублей с учетом установки. Предполагается, что газораспределительные компании будут учитывать расходы по установке и обслуживанию этих приборов. Деньги на поддержку эксплуатации датчиков будут собирать с жильцов. Также депутаты указали на возможность устанавливать счетчики за счет взносов на капремонт.

«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России», ― возразила Сазонова в беседе с агентством «Прайм».

С учетом износа газового оборудования, уровень которого доходит до 75%, счетчики следует установить оперативно, отметила экономист. Для этого, по ее мнению, есть смысл обязать жильцов многоквартирных домов озаботиться установкой датчиков за свой счет с компенсацией расходов из взносов на капитальный ремонт.

Как считает Сазанова, подорожание коммунальных услуг в случае с установкой газоанализаторов оправдано хотя бы из соображений безопасности.

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В конце октября губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов поручил ответственным лицам проработку возможности бесплатной установки систем безопасности при утечках газа для некоторых категорий семей.

В сентябре Воробьев поручил уделить особое внимание обслуживанию газового оборудования в квартирах. Всего в регионе газифицировано около 2 млн квартир. По его словам, у газовиков должна быть возможность попасть в квартиры, чтобы убедиться в соблюдении всех существующих стандартов.

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