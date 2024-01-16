Игра в ящик: в Лос-Анджелесе вручили премии «Эмми»

Британец Брайан Кокс номинировался в категории «Лучший актер в драматическом сериале». Впервые в этой номинации присутствовали сразу три актера из одного сериала («Наследники») Кокс, Киран Калкин и Джереми Стронг, сыгравшие отца и двух сыновей