Игра в ящик: в Лос-Анджелесе вручили премии «Эмми»

Фото: AP Images/Invision for the Television Academy/Mark Von Holden
В ночь на 16 января в Лос-Анджелесе состоялось 75-е вручение американской телевизионной премии «Эмми». В 26 номинациях соревновались сериалы и шоу ведущих телеканалов Америки. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Myung J. Chun
Легенды мирового кино Моника Белуччи и Тим Бертон посетили церемонию вместе. Об их романе стало известно в прошлом году
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Фото: Getty Images/Kevin Mazur
Актриса и сценаристка Исса Рэй появилась на традиционной серебряной дорожке в экстравагантном платье из перьев от Памеллы Роланд
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Фото: Getty Images/Frazer Harrison
Британская актриса Ханна Уоддингэм номинировалась на премию за лучшую роль второго плана в комедийном сериале («Тед Лассо»)
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Фото: Getty Images/Neilson Barnard
Уроженка Неаполя Симона Табаско прославилась ролью секс-работницы Лючии в сериале «Белый Лотос», благодаря чему вошла в список 30 самых влиятельных людей до 30 лет журнала Forbes
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Фото: Getty Images/Neilson Barnard
Фотомодель и активистка Эмма Брукс Макалистер появилась на церемонии в серебристом облегающем комплекте вьетнамского бренда Do Long
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Фото: Getty Images/Frazer Harrison
Британец Брайан Кокс номинировался в категории «Лучший актер в драматическом сериале». Впервые в этой номинации присутствовали сразу три актера из одного сериала («Наследники») Кокс, Киран Калкин и Джереми Стронг, сыгравшие отца и двух сыновей
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Фото: Getty Images/Frazer Harrison
Кери Расселл номинировалась на премию за лучшую женскую роль в сериале «Дипломатка»
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Фото: AP Images/Invision for the Television Academy/Jordan Strauss
Лауреат премий Лоренса Оливье и «Золотой глобус», британский актер и продюсер Том Хиддлстон и его гражданская жена Зави Эштон
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Фото: Getty Images/Neilson Barnard
Рейчел Броснахэн в четвертый раз номинировалась на «Эмми» за исполнение главной роли в сериале «Удивительная миссис Мэйзел» (в 2018 году она уже получила за него награду)
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Фото: Getty Images/Variety/Gilbert Flores
Ожидающая ребенка Сьюки Уотерхаус пришла на церемонию в открытом ярко-красном платье от Valentino
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Фото: AP Images/Invision for the Television Academy/Jordan Strauss
Джессика Честейн пришла на «Эмми» за исполнение главной роли в сериале «Удивительная миссис Мэйзел» в неоново-зеленом платье Gucci, но награды, увы, не получила. Актриса номинировалась на премию за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме за сериал «Джордж и Тэмми» о звездах кантри Джордже Джонсе и Тэмми Уайнетт
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Фото: Getty Images/Kevin Winter
Дженна Ортега и Шерил Ли Ральф выступили на церемонии с совместной речью
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Фото: AP Images/Invision for the Television Academy/Jordan Strauss
Звезда сериала «Убийства в одном здании», актриса и певица Селена Гомес в изысканном платье из пайеток от Oscar de la Renta
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