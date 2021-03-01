Наградили от «Души»: кому и почему достался «Золотой глобус»

Netflix безжалостно теснит телевизор, Борат уделывает Америку, а «Манк» Дэвида Финчера оказывается слишком хорош для наград. В США прошла церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», которую часто называют репетицией «Оскара». И по крайней мере в главной номинации в этому году отрепетировано всё точно — лучшим драматическим фильмом названа картина «Земля кочевников» Хлои Чжао, которая взяла и приз за режиссуру. Какие сюрпризами и курьезами запомнится этот «Золотой глобус» — рассказывают «Известия».

Все эксперименты позже

«Золотой глобус» — первая крупная премия в сезоне. Но пандемия продолжается, поэтому церемония проходила в гибридном формате, без красной дорожки. Номинанты следили за награждением в прямом эфире, сидя у себя дома в прекрасных костюмах. Зато сцен в этом году было две — на разных концах страны. Тина Фей вещала из штаб-квартиры HBC в Нью-Йорке, а ее соведущая Эми Полер — из традиционного отеля «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе. За «звездными» столиками сегодня в зале сидели медики, работавшие в ковидных отделениях госпиталей города.

Уже самой формой церемония посылала двойной сигнал — жизнь постепенно возвращается в привычное русло, но река явно будет другой. Неслучайно главными триумфаторами «Золотого глобуса» стали самые злободневные и жесткие фильмы сезона — «Земля кочевников» и «Борат 2». Первый из них рассказывает о 60-летней американке, которая из-за экономического кризиса лишилась работы и скитается по стране в поисках случайного заработка. Вторая картина — неполиткорректная комедия, высмеивающая политическое лицемерие и этнические стереотипы.

Наградили от души Ведущая церемонии Эми Полер объявляет победителя награды имени Сесиля Б. Де Милля Фото: REUTERS/NBC/Christopher Polk

Показательно, что более эстетский «Манк» Дэвида Финчера, черно-белый байопик легендарного сценариста, не получил ни одной статуэтки в четырех номинациях.

— «Земля кочевников» — однозначный фаворит в борьбе за главный «Оскар», — сказал «Известиям» глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. — У этой картины, победившей уже на фестивале в Венеции, есть много конкурентных преимуществ для борьбы за призы киноакадемии. Актуальная тематика, режиссер-женщина китайского происхождения (что немаловажно в контексте сегодняшней борьбы за равноправие и инклюзивный райдер). А также — спокойная, повествовательная манера, которая в общем-то всем нравится. В отличие от того же «Манка». Сейчас время для спокойных, не «экстремистских» решений.

По мнению эксперта, фильм Финчера совсем без наград с «Оскара», скорее всего, не уйдет. Как минимум, на победу в технических номинациях у него высокие шансы. Но для главной категории в современных реалиях «это слишком экспериментальное кино», подчеркнул Разлогов.

Неполиткорректная клоунада

Борат Согдиев — самая известная маска комика-провокатора Саши Барона Коэна. В образе недалекого журналиста из Казахстана он выходит в город и провоцирует (говоря современным языком, троллит) обывателей на скрытую камеру. Так, в фильме «Борат 2» можно увидеть, как Коэн едва не сорвал съезд сторонников Трампа, а актриса Мария Бакалова в образе дочери Бората практически соблазнила бывшего мэра Нью-Йорка. Первый «Борат» уже принес Коэну в 2007 году «Золотой глобус» как лучшему комедийному актеру. В этом году вместе с актерской наградой фильм получил и приз как лучшая комедия года.

Наградили от души Кадр из фильма «Борат 2» Фото: Amazon Studios

Как рассказал в интервью «Известиям» сам Саша Барон Коэн, несмотря на признание критики и коллег, актером он себя лично не считает.

— Я — клоун. Переодеваться, дурачиться — вот моя профессия. Например, для съемок «Бруно» (фильм 2009 года с Коэном в главной роли. — «Известия») пришлось делать фиктивные медиакомпании и сайты, чтобы создать у будущих героев нашего фильма ощущение, будто их интервьюируют серьезные медиа. Сегодня такой номер уже не пройдёт. Каждый интервьюируемый может легко проверить реальность и статус журналиста. И медиа, которые он представляет. Так что вся надежда на грим и костюм, — рассказал лауреат «Золотого глобуса».

Как и предыдущие фильмы Коэна, «Борат 2» получил массу упреков из-за неполиткорректных шуток. В частности, многих вновь возмутил сам заглавный персонаж, который воплощает самые дикие стереотипы американцев о жителях постсоветских стран. Но, по словам Коэна, казахи с хорошим чувством юмора, живущие в самом Казахстане, «приняли Бората с радостью».

Наградили от души Победительница в номинации «Лучшая актриса в комедии/мюзикле» Розамунд Пайк Фото: Global Look Press/Peter Kramer

Призовой расклад в актерских номинациях игрового кино вряд ли вызовет вопросы с точки зрения политкорректности. Кроме Коэна, лучшими актерами года стали афроамериканец Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), награжденный посмертно, и британец с угандийскими корнями Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»). В числе лучших актрис, помимо Джоди Фостер («Мавританец») и Розамунд Пайк («Аферистка»), названа и афроамериканка Андра Дэй, исполнившая роль джазовой певицы Билли Холлидей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

Телевизор проигрывает

В сериальных номинациях больших сюрпризов нет — Netflix продолжает теснить телевизор. Рекордсменом по количеству завоеванных статуэток стал четвертый сезон «Короны» о правлении английской королевы Елизаветы II: четыре победы в категориях «Лучший драматический сериал», «Лучший актер» (Джош О’Коннор), «Лучшая актриса» (Эмма Коррин) и «Лучшая актриса второго плана» (Джиллиан Андерсон). Лучший ситком года — шестой сезон «Шиттс Крик» (тоже производства Netflix) — отметили и за лучшую женскую игру (Кэтрин О’Хара).

Наградили от души Аня Тейлор-Джой получила награду как лучшая актриса за работу в мини-сериале «Ход королевы»

Наконец, две статуэтки («лучший мини-сериал» и «лучшая актриса в мини-сериале») получила едва ли не главная сенсация сезона — «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой. Многосерийный фильм об американской шахматистке стал одним из самых успешных оригинальных проектов Netflix за всю историю и нашел поклонников по всему миру.

В их числе, например, оказался Сергей Безруков.

— Это великолепная работа, — поделился впечатлением с «Известиями» народный артист России. — Я не знаток шахматной игры, но это завораживает: можно бесконечно наблюдать за процессом и следить за судьбой главной героини. Даже, как ни странно, советские люди там представлены не страшными упырями, а достойными противниками, играющими в команде, чего как раз не умеют делать американцы. Понятно, что Советский Союз показан со множеством ляпов, но всё же это сделано с уважением к стране и людям. Единственное, было грустно в финале увидеть Юозаса Будрайтиса — этого актера мы помним по большим ролям в советских фильмах, а здесь у него даже не эпизод, а короткое появление без слов: просто дед на бульваре, который играет в шахматы.

Конкуренты Netflix получили только три актерские статуэтки. Марка Руффало наградили за драму «Я знаю, что это правда» (HBO), где он исполнил сразу две роли братьев-близнецов. Джейсона Судейкиса — за заглавную роль неунывающего тренера в спортивной комедии «Тед Лассо» (Apple TV+). Наконец, звезду «Звездных войн» Джона Бойегу оценили за игру в антологии Стива Маккуина «Голос перемен» (BBC).

Наградили от души Музыкант Трент Резнор получил награду за музыку в мультфильме «Душа» Фото: REUTERS/NBC/Christopher Polk

Самой бесспорной наградой года, наверное, стала победа мультфильма «Душа». А вот фаворитом в номинации главный курьез церемонии можно назвать награждение как лучшего фильма на иностранном языке американской драмы «Минари». Да, в кадре действительно говорят на корейском (картина рассказывает о трудностях адаптации корейской семьи в американской глубинке), все условности соблюдены, но сложно поверить, что победитель — действительно лучший в пятерке номинантов. Напомним, конкурентами «Минари» были фильмы «Еще по одной» (Дания), «Ла Йорона» (Гватемала), «Вся жизнь впереди» (Италия) и «Ты и я» (Франция).