Мышей ловят: Голливуд надеется на Тома и Джерри

Самые известные кот и мышь возвращаются на большой экран, Хлоя Грейс Морец борется против сексизма и монстров, а Владимир Вдовиченков учит уму-разуму на фоне ковра. Главным соперником российской киносказки «Конек-горбунок» в борьбе за семейную аудиторию в этот уикенд станет полнометражный игровой фильм с анимированными Томом и Джерри, но прокат приготовил немало релизов и для других категорий зрителей — от хоррор-экшена до комедий. «Известия» выбрали лучшее.

«Том и Джерри»

Редкий зверь голливудского большого кино в российском прокате. Точнее, даже два зверя, знакомых с детства всем без исключения. Кот и мышь вновь сойдутся в поединке, а полем битвы станет роскошный отель в центре Манхэттена. По обыкновению Джерри прогрызает ходы внутри стен, зарится на дорогой сыр и распугивает человеческих обитателей. Молодая сотрудница гостиницы Кайла (Хлоя Грейс Морец) нанимает Тома, чтобы тот расправился со своим старым врагом и спас ее от увольнения. Но, как обычно, раз за разом кот сам же попадает в расставленные ловушки и коллекционирует травмы, попутно разрушая казенное имущество. В итоге ненадолго победит дружба, когда у Кайлы, Тома и Джерри появится общий враг — зловещий заместитель управляющего Терренс (Майкл Пенья).

В последний раз парочка заклятых врагов гоняла друг друга на большом экране — страшно представить — почти 30 лет назад. После успеха франшизы «Элвин и бурундуки» в конце 2000-х, где нарисованные на компьютере трехмерные зверьки сосуществовали в кадре со снятыми вживую артистами, студия решила вернуть на экраны Тома и Джерри. Только вот придуманные «плоскими» персонажи никак не хотели обрастать третьим измерением, и авторы в итоге сдались. Сейчас на экране мы видим дальнего родственника «Кто подставил кролика Роджера?» — живые актеры, трехмерное пространство и двухмерные Том и Джерри. Кроме Хлои Морец и Майкла Пенья в фильме снялся популярный комик Кен Жонг («Сообщество»).

Режиссер: Тим Стори

В ролях: Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Джордан Болджер, Роб Делани, Пэтси Ферран, Паллави Шарда, Кен Жонг

«Батя»

Эта комедия с Владимиром Вдовиченковым начиналась как попытка экспериментального формата на стыке телевидения и новых медиа: шортком для мессенджеров. Как это выглядит на практике: самостоятельные короткие скетчи на минуту-две про батю из 1990-х, который делится мудростью с маленьким сыном. Связного сюжета у таких роликов не бывает, чтобы можно было спокойно пускать их по одному эфир или пересылать друзьям в социальных сетях. Постепенно замысел разросся до целого полнометражного фильма и настоящей истории. По сюжету повзрослевший сын (дебютная роль стендап-артиста Станислава Старовойтова) едет проведать отца и по пути вспоминает смешные и дикие случаи из своего детства про папины уроки.

В прокате сейчас идут еще две российские комедии про непутевых пап — «Родные» и «Спасите Колю!», но фильм Дмитрия Ефимовича — самый ностальгический из этой тройки. Он апеллирует к общей памяти целого поколения, чье детство пришлось на 1980–1990-е годы, а то и на 2000-е — суровый батя в майке-алкоголичке, точно и смешно сыгранный Вдовиченковым, типичен и узнаваем до сих пор. Кино идет уже с прошлого четверга в формате превью, широкий прокат официально стартовал только 23 февраля. Фильм уже смог пробиться в топ-5 лидеров длинного уикенда и явно улучшит свои результаты в эти выходные.

Режиссер: Дмитрий Ефимович

В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Диана Енакаева, Вера Тарасова

«Пугало»

Живет в деревне знахарка — местная сумасшедшая. Громкая, пьющая, с вечно немытыми волосами. Взрослые ее не любят и отводят глаза при встрече. А дети боятся, будто она оживший кошмар из фольклора. Но если приходит какая-то напасть, первым делом все идут к ней, потому что знают: выручит только она. А когда выручит — можно будет снова о ней забыть и обходить стороной на улице. Пока не случится новая беда. С такой завязкой легко представить какой-нибудь дорогой западный сериал для онлайн-платформы или корейский мейнстримный триллер. Между тем мистическая драма «Пугало» снята у нас в Якутии местными энтузиастами и в прошлом году впервые в истории якутского кино вошла в программу «Кинотавра». Мало того — триумфально победила.

Буквально за пару лет якутские режиссеры собрали полный комплект наград главных российских фестивалей. «Сахавуд» имеет в своей копилке и «Золотого святого Георгия» Московского кинофестиваля (за фильм «Царь-птица»), и Гран-при киносмотра «Окно в Европу» в Выборге («Черный снег»), а теперь и главную награду «Кинотавра». Причем вместе с ней фильм «Пугало» взял и приз критики, и награду за лучшую женскую роль. Это уже третья режиссерская работа Дмитрия Давыдова — одного из лидеров якутского арт-кино. В своей прежней, «докиношной» жизни он был директором сельской школы. Фильмы о местных жителях, с местным колоритом и на якутском языке, которые показывают от Торонто до Пусана, он снимает за смешные по московским меркам бюджеты.

Режиссер: Дмитрий Давыдов

В ролях: Валентина Романова-Чыскыырай, Анатолий Стручков, Артур Захаров, Анилена Гурьева

«Воздушный бой»

Безумный экшен-боевик с отчетливым феминистским высказыванием — и уже вторая в текущем прокате картина с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Но здесь ей противостоит соперник посерьезнее мышонка Джерри. В разгар Второй мировой войны девушку-офицера ВВС в последний момент подсаживают с секретным заданием в бомбардировщик. Экипаж, естественно, состоящий из одних мужчин, крайне недоволен пополнением. В воздухе, как и на море, женщина на корабле — к несчастью. И несчастья, конечно же, не заставляют себя долго ждать. Из облаков один за другим выныривают вражеские истребители, но что еще страшнее — на борту бродит когтистый монстр, который пытается сломать самолет изнутри. Видела его только девушка, но ей, естественно, никто из экипажа не верит.

С одной стороны, это классическая голливудская формула большого кино, которая начинается с вопроса: «а что, если?...». Тут этих «если» сразу два. Страшилка про мифических существ, которые портят технику, оказывается правдой. А знает эту правду опять же только девушка, которая по воле случая разбавила мужское военное братство, к ней, мягко говоря, не очень доброжелательно настроенное. Название несильно обманывает — воздушные бои действительно есть, но репертуар экшен-сцен гораздо богаче: это и драки врукопашную, и прыжки над бездной, и хоррор-игра в кошки-мышки с монстром. Получился очень хороший жанровый аттракцион, который мог бы стать отличным, не подыгрывай так авторы своей героине. Уж слишком ярко она выделяется на фоне мужчин, и уж слишком часто ей благоволит удача.

Режиссер: Розанна Лян

В ролях: Хлоя Грейс Морец, Ник Робинсон, Бела Коале, Тейлор Джон Смит, Каллэн Мулвей, Бенедикт Уолл

«Дом Пьера Кардена»

Один из самых влиятельных модельеров в истории, Пьер Карден упорно отказывался от предложений документалистов о съемках биографического фильма и изменил своему правилу лишь незадолго до смерти. Мало того что разрешил — даже допустил авторов в свой архив и дал несколько подробных и искренних интервью. Кроме него в кадре говорят его соратники, родные и многочисленные друзья, клиенты, партнеры — в диапазоне от Жан-Поля Готье и Элиса Купера до Шэрон Стоун и Жан-Мишеля Жарра. В 95 минут фильма авторы смогли уместить почти сто лет жизни Кардена, начиная с детства и трудностей военных лет и заканчивая всемирным успехом и спокойной, но отнюдь не праздной старости. Как он сам говорит в кадре, отдыхать ему всегда было скучно, а работать означало жить.

Это кино не столько про подробности, сколько про идеологию Кардена. Он известен прежде всего как законодатель и реформатор моды — но это далеко не всё. Карден мечтал, чтобы красота спасла и объединила мир, поэтому постоянно расширял экспансию. От одежды — к дизайну мебели и интерьеров, от этнического разнообразия на подиуме (на его показах впервые участвовали модели разных рас) — к налаживанию связей между странами. Естественно, в фильме заходит речь и о его контактах с СССР, пусть и на втором плане. Известно, что он дружил с Майей Плисецкой, вывез «Ленком» на зарубежные гастроли и поддержал в начале пути Вячеслава Зайцева. Тем не менее, несмотря на неизбежные пробелы, получилась информативная и живая биография неординарного человека.

Режиссер: П. Дэвид Эберсоул, Тодд Хьюз

В ролях: Пьер Карден, Жан-Поль Готье, Филипп Штарк, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Го Пэй, Жан-Мишель Жарр, Элис Купер